ÓSCAR Y EL GOYA

Dicen que la creación artística es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Lo creo. Sudor y quemaduras sufren abundantemente los artistas de la cocina que estos días llenan el Kursaal o ¿qué condición sobrehumana tiene el joven chef que mete la manos en la freidora para sacar las cremosas croquetas 'vía láctea'? Lo he visto propiamente.

Rodeados de artistas. En dos semanas pasamos -lo tengo que decir- de alfombra roja a alfombra azul y todavía resuena en mi cabeza la frase del actor Óscar Jaenada sentado en una terraza hace unos días: «Mira, mamá, te presento a... (mmm, no lo oigo), es el que me entregó el Goya».

Por cierto, no han sido muy virtuosos los diseñadores del menú de boda del nieto de la duquesa de Alba. En fin, en cualquier convite nupcial de plebeyos en Azpeitia son más espléndidos ¿tanta pamela para degustar ensalada de bogavante, poularda con patatas paja y tarta árabe? Pocos platos y escasa literatura. Y cuánto cotilla había en esa boda para que me llegaran, no siendo de la familia del palacio de Liria, tres vídeos y quince fotos de la ceremonia.

'Entre dos aguas', la ganadora de la Concha de Oro, es un título tan inspirador como 'mucho más que pimentón', 'la trufa y los bosques de Soria', 'el torrezno', 'la anguila, el cerdo ibérico valenciano', 'bacalao, nuevas sensaciones' o el misterioso 'cocinando con sal', entre otros epígrafes de ponencias.

'Cocinando emociones' es uno de los talleres y casi me motiva más el minichef que se quemaba los dedos con mis croquetas en el stand de calle, en el zaguán del Kursaal, que Óscar Jaenada porque, demonios, no he conseguido encontrar quién le entregó el Goya.