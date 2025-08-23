Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
FOTOLIA

Alacanten ere euskararen alde

Òscar Banegas

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Cuando en la primavera del 2018 supe que el curso siguiente se impartiría euskera en la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, no dudé un ... instante en matricularme. Hacía tiempo que tenía ganas de acercarme a la única lengua preindoeuropea que ha sobrevivido hasta ahora en la península ibérica. Esta lengua aislada (que no hermética o cerrada), sin relación con ninguna familia lingüística conocida, es una superviviente, y las teorías e hipótesis sobre su origen son diversas. Está considerada la más antigua, o una de las que más, del continente. Pero mi acercamiento al euskara duró menos que una piruleta en la puerta de un colegio. Fue visto y no visto. Solo hice el primer curso, equivalente a un nivel A1. Eso sí, lo aprobé con un 9 en el examen final, lo que me costó sudor, sangre y lágrimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  3. 3 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  4. 4

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  7. 7

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»
  10. 10

    Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alacanten ere euskararen alde

Alacanten ere euskararen alde