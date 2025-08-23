Alacanten ere euskararen alde

Cuando en la primavera del 2018 supe que el curso siguiente se impartiría euskera en la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, no dudé un ... instante en matricularme. Hacía tiempo que tenía ganas de acercarme a la única lengua preindoeuropea que ha sobrevivido hasta ahora en la península ibérica. Esta lengua aislada (que no hermética o cerrada), sin relación con ninguna familia lingüística conocida, es una superviviente, y las teorías e hipótesis sobre su origen son diversas. Está considerada la más antigua, o una de las que más, del continente. Pero mi acercamiento al euskara duró menos que una piruleta en la puerta de un colegio. Fue visto y no visto. Solo hice el primer curso, equivalente a un nivel A1. Eso sí, lo aprobé con un 9 en el examen final, lo que me costó sudor, sangre y lágrimas.

El motivo por el que tiré la toalla y no continué la formación en este complejo idioma fue la arduidad que representaba para mí, y eso que controlo cinco lenguas (catalán, castellano, italiano, portugués e inglés). Pero lo de ser una lengua ergativa y aglutinante con flexión nominal en dieciséis casos por declinación y posposición, con omisión de los pronombres de complemento directo e indirecto en la frase y un orden de sujeto objeto verbo superó a lo que estaba acostumbrado. Además, la profesora llevaba un ritmo en clase excesivamente acelerado para tratarse de un nivel básico de iniciación total y absoluta en un idioma, insisto, tan diferente y complicado. Así que cuando una actividad que se supone que la hacía por placer en mi poco tiempo libre empezó a comportarme más sufrimiento, estrés y ansiedad que otra cosa, la mejor opción fue abandonarla muy a mi pesar.

Ahora que he hecho dos nuevos amigos de Donostia con los cuales practico por WhatsApp las escasas cosas que recuerdo en euskera (Kaixo!, Egun on, Zer moduz?, Oso ondo, Eskerrik asko, Agur y poco más), quizás es el momento de retomar el estudio sin prisa ni angustias. Aprender idiomas está muy bien, y algunas escuelas oficiales de idiomas ofrecen algunos de lo más exóticos, pero a mí me resulta más interesante conocer primero los que se hablan en el territorio donde vivo, y este fue un motivo también de la aproximación que hice a la lengua de Euskadi hace seis años. Y siendo un amante como soy de la nación de Breogan, la Gallaecia de los romanos, me encantaría también falar galego.

Recientemente he leído un libro del joven poeta Mario Obrero, 'Con e de curcuspín: cartas a las lenguas' (Anagrama, 2025), que es una auténtica declaración de amor a la diversidad lingüística de nuestro país. El rapsoda y yo tenemos en común ese interés que nos despiertan las lenguas del Estado desde fuera de sus territorios, y por eso nos resultan tan atractivos no solo el euskera y el gallego, sino también hablas más minoritarias como, por ejemplo, el aranés, el aragonés, el asturiano o el extremeño. «Las minorías, en su conjunto, son mayoritarias y universales» nos dice el autor, y en un mundo en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se levanta y se va de una cumbre porque el lehendakari Pradales o el Molt Honorable Illa se expresan en sus lenguas propias, defender el multilingüismo ante el españolismo se convierte en una necesidad.

Puede ser una curiosidad, una particularidad o una proeza mostrar atención por la multiplicidad lingüística del Estado español. Alguien me preguntará: ¿para qué te sirven? Y yo responderé que para lo mismo que me sirve el inglés y cualquier otra lengua del mundo: para comunicarme. Tan sencillo como eso. No es una cuestión de superioridad, de número de hablantes, sino de dignidad y de respeto. Mario Obrero dice que «reivindicar la diferencia tiene que ver con aplaudir lo múltiple», y tiene totalmente razón. Proteger nuestros idiomas es preservar nuestras identidades y es también salvaguardar la diversidad lingüística. Uno de los poetas gallegos más importantes del siglo XX, Manuel María, consideraba que o idioma é a chave / coa que abrimos o mundo. Cada lengua encarna una cosmovisión, las palabras revelan el pensamiento, y todas las lenguas, sin excepción, buscan el entendimiento y la comprensión.

Las puertas del euskara están abiertas para quien quiera atravesarlas con paciencia y obstinación. No es un idioma fácil, pero siempre el aprendizaje de lenguas es un proceso cognitivo fascinante e infinito. La inefabilidad de las lenguas es que los usuarios las hablan sin más, de manera natural, las mantienen vivas y lo hacen desde una férrea convicción. Tampoco es necesario llegar a hablar un idioma para defenderlo. Por ello, desde el País Valenciano, Alacanten ere euskararen alde, también en Alicante a favor del euskera. Del vasco y de todas las lenguas del mundo. La riqueza idiomática es un tesoro que tenemos que custodiar como sociedad y como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.