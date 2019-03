Ordenando el pasado

Ante la proliferación de métodos para organizar y ordenar el hogar como el de la japonesa Marie Kondo y de alquiler de trasteros, he descubierto estar equivocado pensando de que éramos pocas las personas que nos cuesta desprendernos de las cosas. Pero, interpelado por un hijo al ver el estado abarrotado y caótico del camarote «no nos dejarás todo esto para tirarlo», me animo a empezar a aplicar en las categorías de libros, papeles y objetos sentimentales, una mezcla de los métodos: minimalista (estilo de vida, que busca reducir las pertenencias físicas y necesidades al mínimo); las 5S (clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina); KonMari (conservar solo lo que es útil y te hace feliz, tener conciencia de lo que tienes, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio...); Streamline (clasifica tus pertenencias en 'trasto' tirar o reciclar, 'tesoro' guardar y 'traspaso' vender o regalar, si entra algo nuevo, sale algo viejo...). En estado de fluidez me sumerjo en la tarea y retorno al pasado, recuperando momentos y sensaciones que había olvidado. Vacío, filtro (necesito o uso o me hace feliz), elimino (regalar, donar, reciclar), limpio y ordeno, muchas sacas de material. Y tomo conciencia de que puedo decir «confieso que he vivido» y cuando termine el resto de categorías estaré preparado para «el último viaje... ligero de equipaje».