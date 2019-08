Creo que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, debería ser acusado por la justicia de negar la ayuda a seres humanos que lo que desean es tener una vida mejor. Parece inconcebible su actitud. Pero también es inconcebible la actitud de Europa ante esta grave situación. Los días van pasando, los refugiados van sintiéndose cada vez peor y miramos para otro lado enzarzándonos en discusiones banales. Esto que está pasando me hace recordar la situación que vivieron los pasajeros judíos a bordo del Saint Louis en 1939 (más de 250 posteriormente murieron en campos nazis de exterminio). Si no fuese por toda esta buena gente que se preocupa por intentar hacer un mundo mejor, ¿qué sería de toda la gente que está sufriendo? Por cierto, que se dice que el 'Open Arms' tiene una autorización para ayuda humanitaria, pero no tiene licencia para realizar rescates en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar que esas personas que buscan una vida digna mueran en el mar?