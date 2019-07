Que el PNV permita homenajes a las víctimas caídas en la Guerra Civil, como el reciente de Oiartzun, es respetable. Pero que tolere que se hagan 'ongi etorri' a los asesinos de ETA , como los de Hernani y Oñati, no es de recibo. No se pueden permitir concentraciones públicas de este tipo, aunque nuestros responsables del orden no aprecien en ellas enaltecimiento explícito del terrorismo. Es más que evidente, para quien quiera verlo, que lo hay (enaltecimiento) de forma algo más que implícita. Estas cosas moral y humanamente chirriantes, insultantes para las víctimas, hieren la sensibilidad democrática de toda la gente; o casi toda, incluidos los votantes del PNV.