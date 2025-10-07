Hasta siempre, Jane Goodall
Olga Santisteban Otegui
Zalla
Martes, 7 de octubre 2025, 06:37
Nos ha dejado Jane Goodall, la etóloga y activista medioambiental que dedicó su vida al estudio y comprensión de los chimpancés, acompañado de un férreo ... compromiso con el medioambiente y la naturaleza en general. De mente brillante, unió la ciencia y la humanidad. Su legado pasará a la historia, abrió caminos, con perseverancia y fuerza transformadora, como tantas científicas. Nos enseñó algo muy importante, a observar antes de juzgar y a escuchar antes de hablar. «No puedes pasar un solo día sin dejar huella en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia, y debes decidir qué tipo de diferencia quieres marcar». Hasta siempre, mensajera de la paz. Al mundo le iría mucho mejor si aprendiera de ti.
