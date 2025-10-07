Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Hasta siempre, Jane Goodall

Olga Santisteban Otegui

Zalla

Martes, 7 de octubre 2025, 06:37

Comenta

Nos ha dejado Jane Goodall, la etóloga y activista medioambiental que dedicó su vida al estudio y comprensión de los chimpancés, acompañado de un férreo ... compromiso con el medioambiente y la naturaleza en general. De mente brillante, unió la ciencia y la humanidad. Su legado pasará a la historia, abrió caminos, con perseverancia y fuerza transformadora, como tantas científicas. Nos enseñó algo muy importante, a observar antes de juzgar y a escuchar antes de hablar. «No puedes pasar un solo día sin dejar huella en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia, y debes decidir qué tipo de diferencia quieres marcar». Hasta siempre, mensajera de la paz. Al mundo le iría mucho mejor si aprendiera de ti.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve
  9. 9 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hasta siempre, Jane Goodall