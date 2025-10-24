Comenta Compartir

'Nosotros los pueblos', así reza el preámbulo, de la Carta fundacional de las Naciones Unidas que cumple hoy su 80 aniversario. Aquella Carta nació ... de las cenizas de la II Guerra Mundial, en un mundo que todavía se recuperaba de las terribles consecuencias que causó. 50 países suscribieron aquel texto con grandes expectativas de un futuro mejor y quizás con un cierto punto de incertidumbre. Entre los muchos capítulos, propósitos y principios que contenía y contiene dicha carta, se habla de mantener la paz mundial, respetar los derechos humanos, fomentar la cooperación internacional (económica, social, humanitaria o cultural), así como respetar la justicia y el derecho internacional. Son 111 capítulos repletos de buenas intenciones, ideados a la manera de una Constitución internacional que sería vinculante para todos sus Estados miembros. Han pasado 80 largos años y me pregunto qué fue de aquel espíritu fundacional y hacia dónde camina la actual ONU, con su ahora enorme organización con todas las agencias que dependen de ella. ¿Se ha convertido en un gigante con pies de barro? ¿Se respetan sus resoluciones y sus acuerdos? Más de un gobernante debería repasar algunos de esos 111 capítulos y tal vez, solo tal vez, respetaría un poco más la institución que se supone prometieron defender.

