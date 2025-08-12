Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

'Poder absoluto'

Olga Santisteban Otegui

Zalla

Martes, 12 de agosto 2025, 06:38

«Disponemos de un poder absoluto», una frase clave, de la película 'Poder absoluto', dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que cobra una especial relevancia ... en los días que vive la sociedad estadounidense y por ende diría yo el resto del mundo. Un ficticio presidente de los EE UU (el genial Gene Hackman) representa a un personaje ruin y perverso, de corrupción y abuso de poder, utilizando todos los resortes a su alcance que implican por cierto a poderes políticos o agencias gubernamentales. Quienes hayan visto la película sabrán el desenlace. Los actuales y reales EE UU tienen una «suerte» de presidente que ejerce, de facto, un poder absoluto, componiendo un personaje, nada ficticio, pero seguro que igual de perverso y ruin que el de Hackman y rodeado igualmente de poderes políticos y gubernamentales tan siniestros como los que describe el filme. Disponemos de un poder absoluto. Dios nos «pille confesados» a este y al otro lado del Atlántico.

