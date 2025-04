Leonardo y el arte

Comenta Compartir

Fue un símbolo de la libertad, la tolerancia, la paz y de la fraternidad y, asimismo, uno de los grandes artistas de la humanidad, por eso mismo recordamos al gran Leonardo Da Vinci, celebrando el Día Mundial del Arte que se conmemoró el pasado martes. Leonardo no fue solo un pintor excepcional, su legado como inventor y científico, pasarán a la historia, como visionario adelantado a su tiempo (no en vano, sufrió persecución por sus ideas). El arte, en definitiva, es una forma de expresión humana, comunica deseos, ideas y emociones, lo hace interesante y bello, en palabras del artista. Recordemos igualmente que, desde los albores de la humanidad, el ser humano, se ha expresado a través de la pintura, de la escultura, arquitectura, un legado universal. No olvidemos entonces que, cada 15 de abril, celebramos el arte, la tolerancia la paz, sin olvidar que el arte, es bueno recordarlo todos los días. Leonardo.