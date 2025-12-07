Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Un derecho a proteger y ejercer

Olga Santisteban Otegui

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:27

Se cumplieron recientemente 92 años de la introducción del sufragio femenino en España, un derecho que se consiguió durante la II República y que fue pionero para la época, incluso respecto a otros países supuestamente más avanzados. No es fácil imaginar a nuestras antepasadas, aquellas 'abuelas' nuestras , ejerciendo ese derecho, qué pensarían a la hora de acudir a las urnas, entre la ilusión por lo desconocido y conscientes, tal vez, de que estaban haciendo historia, de ser plenamente reconocidas. No duró demasiado aquel derecho, tras el golpe militar y la cruenta Guerra Civil. Con el advenimiento de la dictadura franquista, se borraron de un plumazo ese derecho y otros tantos, reduciendo el papel de las mujeres a poco más que a la nada. Pasaron los años, llegó la democracia y recuperamos ese derecho, conseguimos significativos avances sociales, largamente trabajados, sin caer en la autocomplacencia, día a día paso a paso a pesar de los obstáculos. Seguiremos avanzando, pese a quien pese. Recordemos a todas aquellas mujeres que nos abrieron el paso. Protejamos y ejerzamos todos esos derechos.

