Ciencia, paz y desarrollo

Hace justo una semana, el 7 de noviembre, se conmemoró el aniversario del nacimiento de Marie Curie, la gran dama de la ciencia, dos veces premio Nobel. Su inmenso compendio de sabiduría y humanidad nos legó una reflexión que me llama la atención: la ciencia es internacional y los beneficios de la ciencia deberían pertenecer a todo el mundo y no solo a los países con los recursos suficientes. Quiero pensar que, en el momento de escribir estas palabras, Marie Curie estaría imaginando el futuro de la humanidad, un futuro lleno de esperanza para la ciencia, la paz y el desarrollo, y cuyo Día Mundial celebramos el pasado domingo. En esa conexión con la sociedad, paz y desarrollo sostenible, la ciencia es un elemento crucial para el bienestar. Y más aún, es necesario impulsar la colaboración internacional para fomentar la colaboración científica entre países para resolver los desafíos globales. Confianza en la ciencia, confianza ante las evidencias científicas en un contexto de creciente escepticismo. Celebremos pues a Marie Curie, con sus sueños, por su trabajo y tesón. Celebremos la ciencia, la paz y el desarrollo, y tal vez la humanidad tenga futuro y esperanza.