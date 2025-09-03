Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

OLGA SANTISTEBAN OTEGI ZALLA

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:41

Eva fue creada después. Así justifica un partido fundamentalista, de creencias calvinistas, la no inclusión de mujeres en sus listas electorales al Parlamento neerlandés, donde ... su Constitución prohíbe la discriminación de género. En una contradicción flagrante el propio Estado neerlandés incumple sus propios tratados que garantizan la plena inclusión de las mujeres en su vida política. Este ejemplo de intolerancia y fundamentalismos para silenciarnos parece que está calando. En EE UU grupos fuertes cercanos al poder son firmes partidarios de prohibir el voto a las mujeres. Y aquí, en nuestro país, se van a organizar unas jornadas bajo el título 'Ideología de género y denuncias falsas' promovidas por un partido que nos niega, aunque en sus filas militen mujeres. Pero ya saben, no hay violencia machista, ni de género; las mujeres muertas a manos de sus maltratadores no existen... y puede que los burros vuelen. Un detallito sin más, el Congreso de los Diputados se prestará a dichas jornadas. Ya no me quedan palabras para seguir.

