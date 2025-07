Comenta Compartir

¿Qué más se necesita para terminar con un genocidio que da escalofríos. Gaza ya no puede esperar más. La desolación y la muerte se ... han vuelto tan cotidianas que ya no parecen espantar. Las imágenes y los testimonios, sobre todo, de mujeres y niños en esas 'colas del hambre', se han convertido en trampas mortales. Personas que lo único que pretenden es llevarse algo a la bocas porque ya no pueden esperar más. Se mueren de inanición. ¿Que más se necesita? La comunidad internacional está desaparecida. Basta ya de reuniones inútiles, de proclamaciones vacías, de mirar hacia otro lado. Rompe las entrañas día sí y día también ver a la gente con desnutrición y el dolor por la pérdidas de seres queridos. ¿Desaparecerá como pretenden algunos el pueblo de Gaza, el pueblo palestino? Un estado o gobierno genocida, con la estimable complicidad de otros gobiernos poderosos buscan hacer el gran negocio de su vida. Si nos queda un poco de dignidad debemos alzar nuestras voces y decir basta... Ya no nos quedan ni palabras.

