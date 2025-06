Comenta Compartir

Hubo una vez un tiempo en el que Europa y sus instituciones tenían una voz fuerte y unida frente a aquellas políticas que nos pudieran ... afectar, de una manera 'agresiva', frente al interés común de nosotros, ciudadanos europeos, con una sola y única voz, sin titubeos, con firmeza pero, a su vez, con ejemplaridad, sin perder de vista nuestros valores. Parece ser que algo está cambiado a peor; el rumbo y devenir de esas mismas instituciones, de las que nos sentimos orgullosos (es mi percepción). Tenemos un nuevo amo del mundo al que se le rinde pleitesía, que con sus políticas económicas ha puesto patas arriba todo aquello que no convenga a sus propios intereses; ahora negocio, ahora no, y después ya veremos, según su humor o cómo se levante, a ver qué toca. Hubo asimismo un tiempo en el que no se hacían oídos sordos a las injusticias y flagrantes delitos. Decíamos que éramos solidarios para decir basta. Deberíamos parar esas injusticias, esos genocidios, pero sin esperar. Son percepciones mías, que nadie se moleste, querida y solidaria Europa.

