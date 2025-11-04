Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

FOTOLIA

Nueva mirada al carbono como oportunidad estratégica

Olga Martín

Directora general de Aclima, Basque Environment Cluster

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Durante años, la descarbonización se ha entendido como un proceso lineal: reducir emisiones, compensar lo inevitable y adaptar los modelos productivos a los objetivos climáticos. ... Esa mirada, aunque necesaria, resulta hoy insuficiente ante la magnitud del desafío. Quizá ha llegado el momento de ampliar el enfoque y plantear una nueva pregunta: ¿podemos pasar del residuo al recurso y transformar el carbono en parte de la solución?

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

