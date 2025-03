Donostia, en la élite del transporte público mundial

Donostia y Dbus han sido recientemente galardonados con el premio a la empresa de transporte público con mejor sistema de ticketing del mundo en los ... galardones Transport Ticketing Awards. Como concejala de Transporte y Movilidad Sostenible, y donostiarra, es un honor este premio de reconocimiento internacional que destaca la excelencia de los operadores de transporte público en su apuesta por innovación, sostenibilidad y eficacia del transporte.

El premio al mejor sistema de pago es un reconocimiento al trabajo de la compañía y a su visión innovadora que ha permitido la implantación de numerosas implementaciones tecnológicas y un reconocimiento al compromiso de la ciudad con un transporte público eficiente, accesible y sostenible. Tenemos un transporte público del que podemos estar orgullosos y Donostia es un referente para otras ciudades.

Dbus dispone de muchas formas de pago, modernas y flexibles, que mejoran la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes, facilitando el acceso al transporte público. La reciente renovación de las máquinas validadoras de los autobuses ha permitido que se pueda realizar el pago del billete con tarjetas bancarias sin contacto y otros dispositivos digitales vinculados, o la compra de bonos temporales en formato código QR para desplazamientos ilimitados para uno o dos días, además de las tarjetas de transporte de Gipuzkoa, Mugi, y las de Bizkaia y Araba, Barik y Bat. Hasta ahora sólo las máquinas ubicadas en el puesto de conducción ofrecían todas estas posibilidades, por lo que la instalación de nuevas máquinas en la zona delantera y puerta central, permiten que las personas usuarias que accedan desde este punto, como sillas infantiles, de ruedas o tacatacas, puedan disponer de un abanico de opciones de pago sin tener que desplazarse a la zona delantera del autobús, mejorando la autonomía, la comodidad y la seguridad de estos colectivos. Y disponer de muchas formas de pago acerca el servicio a la ciudadanía, da tranquilidad saber que siempre tienes opción de viajar en bús.

Pero el ticketing no solo son formas de pago. De hecho, partiendo de los datos de los sistemas de pago, Dbus ha conseguido construir los hábitos de desplazamiento de las personas usuarias empleando un algoritmo matemático innovador. Es decir, tomando el registro de los viajes que realizan habitualmente las personas usuarias es capaz de descubrir las paradas de subida y de bajada de estos viajeros, la matriz origen-destino. Pongamos que una persona usuaria sube en Amara y baja en el Boulevard, y posteriormente vuelve a viajar desde el Boulevard hasta Amara, esos serían sus hábitos de movilidad. Y esta información es muy útil para la toma de ciertas decisiones, como conocer a cuántas personas les afecta un cambio en una parada o, mirando futuro, las afecciones que la nueva pasante ferroviaria del Topo en San Sebastián podría conllevar en algunas paradas. Otra funcionalidad del sistema es la estimación de la ocupación en tiempo real de cada autobús en operación y la predicción de la demanda para los próximos días con el fin de optimizar los recursos. Y hemos tenido la oportunidad de que estas innovaciones tecnológicas han sido subvencionadas por los Fondos Next Generation.

Este premio a nivel mundial sitúa a Dbus a la vanguardia del transporte público, siendo un referente por el avanzado nivel tecnológico en sus servicios y por disponer de uno de los ratios de utilización del autobús más altos de Europa y por encima del resto de ciudades de parecido tamaño. Y ello es gracias al compromiso de la ciudadanía donostiarra con los hábitos de movilidad sostenible. En los próximos seis años la Compañía va a acometer la mayor transformación en sus 139 años de historia con la descarbonización del servicio, que no sólo afecta a la flota, también a toda la infraestructura que soporta el funcionamiento del día a día. Este proyecto 'Bideberdea' es la apuesta de Dbus y del Ayuntamiento de Donostia para convertir el transporte público en un servicio limpio, silencioso y que presta un mejor servicio a través de sus nuevos autobuses Dbus ZERO. Además, 'Bideberdea' va más allá. No es sólo un proyecto de transporte, también un compromiso social y un proyecto de ciudad que mira hacia un futuro mejor para la ciudadanía, con el objetivo para 2030 de que la flota sea 100% eléctrica. Y, por supuesto, este galardón es un reconocimiento también a todas las personas que forman la Compañía, que con su implicación y trabajo diario contribuyen a la constante mejora del servicio, reconocido internacionalmente, pero sobre todo avalado por las cifras. Un reconocimiento que merece ser reconocido.