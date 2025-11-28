Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Compartir ubicación

Núria Macià

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:49

Cada vez es más común compartir la ubicación en tiempo real. Incluso Instagram ha incorporado una nueva función que permite mostrar dónde estás exactamente a ... todos tus seguidores, si lo autorizas. Esta tendencia plantea un debate necesario sobre privacidad, confianza y seguridad. Comparto mi ubicación con la familia, la pareja y los amigos más cercanos. Es una herramienta útil: si me roban el móvil, si vuelvo sola a casa de noche... En estos casos, la tecnología puede aportar tranquilidad y eficiencia. Sin embargo, también creo que es una herramienta nueva de la que aún no tenemos suficiente conciencia. Cada vez hay más situaciones en las que esta funcionalidad se convierte en una forma de control: amistades, familias o parejas que vigilan constantemente dónde está el otro. Y la confianza, cuando se fundamenta en la vigilancia, deja de ser confianza. Compartir la ubicación puede ser una muestra de cuidado o una herramienta de control. Quizá el reto no sea tanto tecnológico como emocional: aprender a confiar sin mirar constantemente dónde está el otro.

