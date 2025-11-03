Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Hacer buenos gestos

Núria Macia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:05

Cada año, con la llegada de la Navidad, en la entidad donde colaboro como voluntaria recogemos juguetes para familias vulnerables. Las condiciones son sencillas: juguetes no bélicos ni sexistas, pero también tienen que ser juguetes nuevos. Y esta condición a menudo genera debate. Muchas personas llevan juguetes usados, en buen estado, con la mejor intención. Pero los juguetes nuevos han pasado controles de seguridad y garantizan que ninguna pieza se pueda desprender o resultar peligrosa. Los voluntarios no podemos revisar una por una ni asegurar la limpieza o el buen funcionamiento. Entiendo que cuesta aceptarlo, pero dar no tendría que venir del «aquello que ya no usamos». Dar es un gesto de altruismo que parte de la idea de que todos los niños merecen estrenar un juguete nuevo, seguro y suyo. Dicho esto, os animo a todos a hacer un buen gesto esta Navidad.

