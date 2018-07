Nuevo éxodo

La ofensiva del Ejército sirio sobre Deraa, provincia en la que prendieron las revueltas de marzo de 2011 y que desembocaron en la actual guerra, supone una otra tragedia humanitaria. Miles y miles de civiles tratan de huir de este escenario bélico desde la ofensiva del pasado 19 de junio. Después de la caída de Alepo y Guta oriental, las tropas gubernamentales siguen ganando terreno con el fin de volver a controlar el país entero. Excepción hecha, claro está, de la franja del norte, invadida por Turquía con la burda excusa de poner freno a las ansias autonomistas de los kurdos. En este contexto, los ataques de estos días han encendido las alarmas de algunas naciones contiguas ante una nueva oleada de refugiados. Especialmente, de Jordania e Israel.

El feudo árabe ha sido tierra de asilo prácticamente desde su creación, puesto que un fuerte contingente de su población está compuesto por palestinos. Justamente, con la creación de Israel en 1948 y las sucesivas conflagraciones árabe-israelíes, muchos moradores de Cisjordania terminaron instalándose en campos de expatriados de la orilla occidental del río Jordán. Y allí han permanecido durante décadas, constituyendo ya parte indiscutible del reino hachemí.

El segundo gran flujo migratorio que ha padecido Jordania en los últimos años es el provocado por la crisis siria de suerte que hoy da cobijo en su suelo a casi 1.300.000 sirios. Lo cual, para un territorio de unos pocos millones de ciudadanos (inferior a 6.300.000 en 2011) y que sobrevive fundamentalmente de las subvenciones de varias potencias, principalmente, de Estados Unidos, deviene un auténtico problema. De ahí que el primer ministro se haya negado a abrir la frontera a estos huidos de Deraa, pese a las presiones. La situación es límite y las dificultades para poder asumir más personas son manifiestas. No olvidemos que, según la ONU, en 2016 el 45,6% de sus habitantes eran inmigrantes.

Muy distinto es, sin embargo, el escenario en Israel, que no acoge en su seno a ningún asilado sirio. Es curioso que la mayoría de los vecinos de la región se hayan hecho cargo de desplazados sirios, excepto Israel. Ya se ha mencionado a Jordania y lo mismo podemos decir de Turquía o Líbano. Es como si no fuera con ellos. Al menos en esta cuestión. Como ha señalado Benjamín Netanyahu a propósito de lo que acontece en Deraa, están listos para proporcionar ayuda humanitaria, pero no para abrir las fronteras. En su opinión, debe prevalecer el principio de no participación, cuando esto es mentira. Israel lleva interviniendo en el conflicto de Siria prácticamente desde el principio. Eso sí, en el plano militar. En efecto, ha atacado distintas posiciones sirias a lo largo de estos años con la excusa de parar la presencia de la República Islámica de Irán en ese área y de evitar el envío de armamento de Teherán a la milicia libanesa chií Hezbolá, ambas aliadas de Bashar al-Asad. Consiguientemente, es ridículo apelar ahora a la no intromisión. En realidad, es una excusa burda para no acoger sirios en su jurisdicción. Máxime, en los altos del Golán, meseta ilegalmente ocupada tras la guerra de 1967 y anexionada en 1981 y perteneciente a Siria.

Es cierto que han asistido a algunos heridos en sus hospitales; simplemente eso. Ni por asomo se plantean la posibilidad de acoger unos cuantos miles de desterrados. La apelación a la seguridad puede ser una buena justificación, sin duda. Es de llamar la atención la falta de crítica en este punto de los mandatarios de la Unión Europea cuando se arremete contra aquellos de sus miembros que esgrimen excusas similares. Es el caso del grupo de Visegrado, integrado por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. De esta forma, nuevamente, tengo la sensación de que Israel vuelve a actuar por libre, al margen de lo que se podría esperar en estas circunstancias. Y sin reproche alguna. Al tratar de buscar la pureza de un estado judío, no está dispuesto a admitir un aumento de la población árabe lindante, aun estando ésta en situación desesperada. Obviamente, pesa más el expediente judío que el compasivo y nadie parece sorprenderse. Se está acusando de racistas y xenófobos a algunos líderes europeos como al presidente húngaro o al primer ministro polaco, por citar sólo algunos, si bien no oigo nada igual respecto de un gabinete dirigido por Netanyahu en el que figuran políticos tan impresentables como Avigdor Lieberman o Naftali Bennett.

Con semejante actitud Israel refuerza sobremanera su aislamiento en Oriente Próximo, desconectado del resto de los agentes. Así daría la impresión de ser un estado impostado que, lejos de interactuar con los actores del lugar, prefiere jugar todas sus cartas a la conexión norteamericana. Y aquí se manifiesta una vez más su origen colonial. Evidentemente, estaríamos hablando, pues, de una creación ex novo, fruto de un colonialismo tardío impuesto en una zona predominantemente árabe y en contra de los intereses de los afectados, tal como se ha podido ver en estos 70 años de su existencia. Este deseo de conservar dicho estatus y de evitar el incremento de la cuota árabe en su interior (¡bastante tiene con cerca de un 20% de palestinos ciudadanos israelíes!) explica a la perfección que las autoridades israelíes permanezcan impasibles ante la desgracia que viene padeciendo la sociedad siria a partir de 2011. Ciertamente, no es su problema, porque, en sentido estricto, se trata de una cuestión propiamente árabe. Esperemos, no obstante, que el alto el fuego auspiciado por Rusia y confirmado el 7 de julio detenga este éxodo.