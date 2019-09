Una nueva sigla

Este siglo en el que estamos inmersos, comenzó con una gran proliferación de siglas, y no tardaron en bautizarle, como el siglo de las siglas, y algunos añadían, amén. Sigue con la misma tónica, y ahora habrá una más en el espectro político, al surgir Más Madrid, que habrá de ser el MM, al igual que el, partido Popular, que sería bautizado como el PP. Las diferentes siglas que han conformado los numerosos partidos políticos, utilizan las veintisiete letras de nuestro abecedario. Un nuevo líder político surge con la aparición del MM, de aspecto juvenil, a pesar de sus 35 años, quizás sin hacerse, pero que al parecer estudió Ciencias Políticas, e investigó sobre ellas, y de ser así, será bien recibido, con la falta que hace que nuestros políticos investiguen en esta ciencia, que es la política. Vivimos en un país que se dice, que no son todos los que están, ni están todos los que son, porque hay que ver las noticias con las que nos sacuden cada día, algunas capaces de resucitar a los muertos, que debieran descansar en paz. Termino con una reflexión anónima: Perdona a todos, y perdónate a ti mismo, no hay satisfacción más grande que el perdón, y nada como vivir sin enemigos y sin rencores.