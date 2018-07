La nueva revolución 4.0

Cuando hablo con mi padre, cooperativista jubilado, de Industria 4.0, siempre zanja la conversación con un 'Ésa no es mi guerra'. Y tiene razón. Bastante tiene con entender su nuevo eBook y el WhatsApp para que pueda combinar su afición a lectura con su invalorable apoyo en el cuidado de mis hijos. El error se debe al razonamiento de mis planteamientos ya que antes debería explicarle qué es y por qué o para qué necesitamos la Industria 4.0.

Una revolución tiene dos partes: por un lado, una situación de crisis, y, por otro, un 'movimiento revulsivo' y echa abajo lo anterior. Venimos de una crisis financiera muy fuerte que ha puesto en entredicho cuestiones socioeconómicas vitales como: la deslocalización, la incertidumbre sobre el bienestar social, la longevidad -sabemos que nuestra edad de jubilación se va a retrasar y ¿puede estar un operario, por ejemplo, en una cadena de producción hasta los 70 años?-, o la volatilidad del mercado -con un claro ejemplo en el caso del iPhone que, en tan solo seis meses, terminó con una empresa puntera tecnológicamente como era Nokia-. Ésta va a ser 'la guerra' que nos va a tocar vivir.

La Industria 4.0 es el revulsivo con el que contamos para dar enfrentarnos a esta crisis. Lo que estamos preparando actualmente es la próxima generación industrial y tenemos que pensar en la próxima generación de ciudadanos y ciudadanas. Está claro que nuestros hijos e hijas van a desarrollar una industria totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Por ejemplo, descargar de tareas repetitivas y poco ergonómicas al operario mediante tecnologías de robótica colaborativa, o predecir demanda y cambios de mercado aplicando el BigData. El humano podrá centrarse en tareas de valor que exijan inteligencia emocional, toma de decisiones medianamente complejas o rápidas, etc.

Debemos tener claro para qué y por qué necesitamos el 4.0, debe ser nuestro nuevo contrato social y analizar la situación en Euskadi sobre la digitalización en la industria. Vivimos una posición de clara ventaja con respecto a lo que ocurre en el resto del Estado que nos permite codearnos con cualquier país -quizás no en cantidad, pero sí en calidad-, tal como nuestras máquinas ya hacen.

Esta posición aventajada viene marcada por varios factores. Por el fuerte impulso institucional que el 4.0 ha tenido en nuestra Comunidad, donde contamos incluso con una marca propia: Basque Industry 4.0. Por su enfoque práctico y la mayor conciencia al respecto que tiene nuestra industria. Y es que los vascos y, en particular guipuzcoanos como mi padre, quizás no nos caractericemos por ser personas ambiciosas pero sí muy, muy prácticas, pero si por perseguir un enfoque práctico de esta nueva revolución. Por este motivo hemos apostado por iniciativas quizás no muy grandilocuentes, pero sí muy eficientes. Otro de los factores que nos ha llevado a una situación de 'ventaja' en lo que a Industria 4.0 se refiere es que se está impulsando mucho desde las PYMES. Hoy el 80/90% del tejido empresarial europeo está integrado por pequeñas y medianas empresas.

Un ejemplo de cambio sobre la generación de mi padre y la industria que viene es que antes la experiencia se adquiría trabajando durante décadas delante de una máquina a base de 'pelearte' con ella. Hoy la experiencia es otra cosa: es inteligencia emocional, creatividad, capacidad de toma de decisiones… Y son los sistemas de monitorización y analítica de datos los que facilitan esa extracción de conocimiento en máquina-herramienta, por lo que es la parte más humana la que va a prevalecer y tomar más protagonismo. Es decir: todo aquello que pueda hacer un robot tiene ya poco valor porque si hay una máquina que lo puede solventar. Frente a ello, son las tareas que solo los seres humanos pueden realizar las que hay que revalorizar. Esto es algo que tienen interiorizado las nuevas generaciones. Hace cinco años preveíamos unas tecnologías que cambiarían las cosas. Dichas tecnologías ya son maduras y lo que faltan son manos y recursos para ponerlas en práctica. Esto es lo que van a hacer nuestros hijos aplicando el criterio de practicidad que nuestros padres. Sembraremos para recoger.