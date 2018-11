En mi cocina desde hace siete años, tengo un calendario en el que aparecemos mi ahijada y yo. Cada mes una foto con una imagen que captura un instante de felicidad compartido y que me acompaña durante semanas. Cada mes con los cumpleaños y los días señalados. Lo acabo de mirar y, el 14 de noviembre es una casilla en blanco. Sin embargo, hoy he aprendido que ese día es el Día Mundial Contra la Diabetes (DMD). Desde 1991, a iniciativa de la Federación Mundial de la Diabetes y de la Organización Mundial de la Salud, cada 14 de este mes se dedica a esta enfermedad. Hasta ahora desconocía esta fecha y ha sido mi amiga, la madre de mi ahijada, quien me ha informado al contarme la situación de desamparo en la que se encuentra desde que, hace algo más de 15 días, a mi ahijada le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1.

El problema fundamental con el que se han encontrado ha sido la falta de apoyos, y de coordinación interinstitucional para que la niña pueda continuar comiendo en el comedor de su escuela y que una persona le pueda inyectar la insulina que necesita para vivir y hacer todo lo que hasta ahora venía haciendo: participar en clase, jugar en el recreo, hacer deporte etc. La escuela pública a la que acude mi ahijada no tiene ninguna obligación de suminístrale la insulina. Esto parece lógico porque las personas del centro tienen otras tareas. Osakidetza tampoco se hace cargo de esta tarea porque no tiene personal en cada centro. También podría ser lógico ya que, como sabemos, los recursos públicos son limitados. Lo sorprendente es que en una sociedad como la nuestra no exista ningún tipo de acción conjunta entre ambas instituciones (Educación y Sanidad) para cubrir esta cuestión de salud infantil. La única respuesta que hemos encontrado es una circular de 2006 (hace 12 años), que propone que quien tenga la patria potestad del menor o la menor autorice a una persona voluntaria del centro a ponerle la inyección eximiéndola de toda responsabilidad. Es una respuesta institucional que deja en manos de la voluntad de las personas que estén alrededor de la pequeña o pequeño con diabetes y en la que ninguno de los Departamentos de Gobierno Vasco participa.

Hoy tenemos la suerte de contar en las escuelas con personal cualificado para apoyar a quienes tienen necesidades específicas; de tener personal docente que enseña a las niñas y niños que por alguna enfermedad no pueden ir, en un periodo determinado, a la escuela etc… Con voluntad política, las instituciones pueden dar una respuesta más adecuada.

Es un problema de salud que afecta, solo en la Comunidad Autónoma Vasca a aproximadamente a 200.000 personas, de las cuales son 400 niños y niñas escolarizados. Con voluntad política e institucional, aunando esfuerzos con las Asociaciones de Diabetes y con las madres y padres, este vacío institucional se puede cubrir con el apoyo y servicio del personal sanitario de Osakidetza. Escribiremos a todas las instituciones implicadas proponiendo actuaciones concretas y confiando en su implementación. En el calendario del año que viene, en noviembre, tendré una foto con mi ahijada y el cuadrito del 14 de noviembre marcado.