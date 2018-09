Novedades e incertidumbres en el nuevo curso político

La principal novedad del curso político es, sin duda, la del cambio del Gobierno en relación con el pasado curso. Si bien fue hace ya más de tres meses largos cuando, tras el inesperado éxito de la moción de censura, se formó el nuevo Ejecutivo, éste ha empezado a gobernar realmente ahora, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político y parlamentario. Este inicio de la actividad política tras el periodo vacacional veraniego coincide además, en esta ocasión, con el cumplimiento del periodo simbólico de los cien días que normalmente se concede a los nuevos gobernantes antes de empezar a evaluar críticamente su gestión y de examinar las expectativas que se hayan podido generar con el cambio de gabinete.

En contraste con este cambio de Gobierno, el Parlamento no ha experimentado modificación, ni en su composición ni por lo que se refiere a los grupos parlamentarios que lo integran. Cuando se acaba de sobrepasar el ecuador de la legislatura tanto la correlación de fuerzas entre los grupos como en los órganos de gobierno del Congreso y del Senado, se mantienen sin variaciones apreciables. La única diferencia, lógica como consecuencia del cambio de Ejecutivo, es que quienes antes ejercían de oposición ahora respaldan al Gobierno, y viceversa, invirtiéndose así las tornas en la relación entre ese Ejecutivo y los distintos grupos parlamentarios.

Junto a la novedad gubernamental y la continuidad parlamentaria, es preciso reseñar la persistencia de una constante que ha marcado el desarrollo de la actual legislatura desde sus inicios. Se trata de las difíciles relaciones entre el Gobierno y el Parlamento; que previsiblemente van a seguir dándose también a partir de ahora con el nuevo gabinete. Así lo estamos viendo en los incidentes parlamentarios que se están sucediendo a propósito de las iniciativas del Gabinete de Sánchez, como la decisión de la Mesa del Congreso de tumbar la iniciativa del PSOE para que el Senado pierda su capacidad de veto. Ello no es sino la consecuencia de la falta de una mayoría parlamentaria clara o, al menos, de una minoría mayoritaria suficiente, capaz de proporcionar los apoyos que permitan al Gobierno desplegar sus iniciativas políticas sin que éstas corran el riesgo de verse bloqueadas en el Parlamento; como está ocurriendo en la actual legislatura.

Por otra parte, la forma como se planteó en su momento la moción de censura tampoco contribuyó a restablecer la sintonía entre el Congreso y el Ejecutivo; y ello, a pesar de que ésta podía haber sido una buena ocasión para hacerlo, dado el carácter constructivo con el que está configurada esa moción de censura en nuestro sistema constitucional. Lo que requiere, de acuerdo con las normas que la rigen, conformar una mayoría parlamentaria sobre la base de un programa de gobierno que garantice un respaldo suficiente al Ejecutivo una vez que éste empiece a ejercer sus funciones. Sin embargo, la forma como se desarrolló la moción de censura sirvió para desalojar al anterior gabinete, pero no para garantizar la continuidad del nuevo, al faltar la mayoría parlamentaria aglutinada en torno a un programa de gobierno que la sustente.

Aunque el equipo de Sánchez lleve ya más de tres meses largos ejerciendo sus funciones sin contar con la mayoría parlamentaria suficiente, nunca es tarde para tratar de cubrir este importante déficit; en especial en un sistema parlamentario, como es nuestro caso, en el que la sintonía entre el Gobierno y el Parlamento es la clave del funcionamiento institucional. Es en este marco en el que hay que inscribir las negociaciones en curso entre la representación del Ejecutivo y de Podemos con el fin de acordar unas bases programáticas comunes en las que poder asentar unos apoyos parlamentarios estables para el resto de la legislatura. Lo que constituye también otra novedad en este inicio del curso ya que hasta ahora no había sido posible ni siquiera abrir negociaciones con este fin.

Por más que su necesidad resulte obvia si se quiere garantizar la continuidad de la legislatura, no cabe ignorar las dificultades que ello comporta; en primer lugar, por la propia dificultad que presenta la operación de acordar unas bases programáticas comunes en cuestiones que, en algunos casos, son muy problemáticas y no es nada fácil llegar a acuerdos efectivos. Y, por otra, no cabe tampoco desconocer que la conformación de una mayoría parlamentaria en el Congreso requiere la colaboración estable de las formaciones soberanistas catalanas, inmersas en el momento presente en un procés que, dada la forma en que éste se está desarrollando, hace más que problemático que pueda contarse con ellas para hacer realidad esa mayoría parlamentaria estable.

En estas condiciones, el inicio de curso no deja de ser incierto, tanto por lo que se refiere al futuro del Gobierno, que ahora empieza a actuar realmente, como por lo que respecta a la continuidad de la legislatura cuando a ésta le falta aún por cumplir la mitad de su mandato. En cualquier caso, el factor decisivo en esta cuestión no es otro que la capacidad de las formaciones políticas que en su día respaldaron la moción de censura para acordar hoy unas bases programáticas que permitan articular en torno a ellas una mayoría parlamentaria suficiente que respalde la acción del Gobierno y garantice la continuidad de la legislatura. De lo contrario, solo cabría constatar que se puede ser capaz de llegar al Gobierno y ser incapaces de gobernar.