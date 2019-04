Notre Dame y Alcántara

Los días 15 y 17 de abril de este 2019 año del Señor, como se decía antaño, pasarán a la historia por dos trágicos sucesos: la parisina catedral de Notre Dame sufrió un voraz incendio que a punto estuvo de reducirla a cenizas. Quién no se ha emocionado paseando y rezando en su interior, embelesado, absorto y boquiabierto ante tanta belleza, arrebatado ante semejante lección de historia y religión que parecía que acto seguido uno iba a levitar embriagado de felicidad mientras el gran órgano nos arrullaba los oídos. El segundo suceso ha sido para mí la pérdida del maestro de maestros, referente donde los haya, don Manuel Porras Alcántara, conocido como Manuel Alcántara. He de confesar cuánto he disfrutado, aprendido y reflexionado leyendo sus columnas. Su obra fue ingente y el acervo cultural que nos ha legado es un auténtico tesoro que debe transmitirse a las futuras generaciones. Descanse en paz periodista, poeta, escritor y gran persona.