Presupuestos con perspectiva de género en Euskadi

La inclusión de la perspectiva de género en la gestión de los recursos públicos no es una cuestión de voluntarismo, sino de eficacia, justicia y ... cohesión social. En la Comunidad Autónoma de Euskadi tenemos una trayectoria de 25 años y ahora hemos dado un impulso decisivo al aprobar en Consejo de Gobierno la Estrategia para integrar la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del sector público, que aspira a convertir cada euro invertido en una oportunidad real para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres.

La hoja de ruta de la estrategia parte de la elaboración de un diagnóstico con el objetivo de conocer las principales dificultades con las que nos encontramos a la hora de diseñar los Presupuestos con enfoque de género y establecer, en consecuencia, medidas de mejora. Este es un proceso que ya hemos realizado y en el que han participado 79 personas con diferentes responsabilidades, entre las que se encuentran cargos públicos, personal técnico y técnicas de igualdad. Además, y aprovechando que estamos elaborando los Presupuestos para 2026, en julio hicimos una jornada de sensibilización denominada 'Presupuestos con enfoque de género: un compromiso de Gobierno'.

Esta estrategia no surge en el vacío. Responde directamente a los mandatos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres (decreto legislativo 1/ 2023), que exige integrar la perspectiva de género en sus Presupuestos públicos, en particular en su fase de diseño, con el fin de que sean sensibles a las diferentes necesidades de mujeres y hombres y de que contribuyan a promover la igualdad y a eliminar las desigualdades de género, así como realizar una evaluación previa de impacto de género en todas las normas. A su vez, se fija la ambición de destinar, al menos, el 1,5% del gasto total a políticas de igualdad de mujeres y hombres antes de 2030. Además, nos exige a los poderes públicos tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en todas nuestras actuaciones. Por ello, también el Consejo de Gobierno aprobó el año pasado la Instrucción para introducir la perspectiva de género en la contratación pública y a lo largo de esta legislatura incorporaremos la perspectiva de género a la hora de conceder subvenciones.

Con este horizonte claro, reforzamos nuestro compromiso para convertir la normativa en praxis transformadora.

Para que esta estrategia cale en el día a día de la gestión pública es preciso un liderazgo político activo en cada uno de los departamentos y organismos, consorcios, entes, fundaciones y sociedades públicas, en definitiva, todas las entidades que componen el sector público vasco. La viceconsejería de Política Financiera y Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas asume la presidencia de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Estrategia, en la que participan, al menos, Emakunde, Lehendakaritza y los Departamentos de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico; Economía, Trabajo y Empleo; Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. En conjunto nos aseguraremos de que las directrices se traduzcan en actuaciones concretas, de que se midan sus resultados y de que se rindan cuentas cada año ante el Consejo de Gobierno.

Para conseguirlo aplicaremos un enfoque riguroso en todas las fases presupuestarias: planificación, seguimiento y cuando detectemos impactos adversos, tendremos la obligación de reestructurar partidas para corregir desviaciones y reforzar las políticas que realmente tienen un impacto positivo en la reducción de las desigualdades de género. Integrar la perspectiva de género en los Presupuestos públicos es, en última instancia, cambiar nuestra forma de entender la política económica y financiera. No se trata de sumar añadidos, sino de reconfigurar el proceso estratégico de asignación de recursos para que contribuya a una sociedad más justa e igualitaria. Con la Estrategia aprobada, la Administración vasca se dota de una hoja de ruta clara: diagnóstico, planificación, seguimiento, evaluación y mejora continua, todo ello con perspectiva de género.

En el Departamento de Hacienda y Finanzas asumimos el reto con determinación y convicción. Nuestro objetivo es que cada política pública sea una palanca para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres y que, en 2030, podamos mostrar con orgullo no solo cifras, sino realidades transformadas.

Invitamos a todas las instituciones, a los agentes sociales y a la ciudadanía a acompañarnos en este compromiso, porque solo sumando voluntades lograremos Presupuestos –y un futuro– en igualdad. Partimos del convencimiento de que un país que invierte en igualdad, crece. Y un país que crece igualando, perdura.