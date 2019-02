Los niños nos dan lecciones Domingo, 17 febrero 2019, 07:34

Mis nietas me enseñan a vivir el presente. Me enseñan a cometer errores y aprender de los mismos. También enseñan a no tomar nada en serio. Cuando te caes te levantas. Y sobre todo me enseñan a reír todo el día. Y yo que les veo hacer algo, lo hago mal y me dicen «Horrela ez aitona, horrela!». Se sienten felices de corregirme. Y ese perder el miedo a hacer un dibujo o hablar en público. A poner atención en todo lo que escuchan y todo lo nuevo que descubren. Por eso nuestra obligación es enseñarles la manera de encontrar la solución a los problemas y valerse por sí mismas. Es muy importante que incentivemos a los pequeños, haciéndoles ver que pueden lograr lo que se propongan y que crean en ellos porque son unos campeones. Tenemos que tener paciencia. No decirles jamás ese clásico «No vales para nada. Nunca serás nadie» y cuando tenga 30 años te pueda decir «Te he obedecido, no valgo para nada». Hoy es el día del cáncer infantil y para los niños es como todos los demás días. Cuando son atacados por una enfermedad nos dan lecciones de vida. Por eso te digo, si tienes algún problema o alguna enfermedad, imita a los niños. Políticos, por favor, guardaos de insultaros, ofreciendo ese mal ejemplo y aprended de los niños. Recuerdo aquel aeropuerto internacional y la larga espera. Había niños europeos, africanos, asiáticos, distintas religiones, distintos colores de piel, distintos idiomas. A la media hora estaban jugando y riendo entre ellos. Se entendían perfectamente porque hablaban el mismo idioma. El idioma de la comprensión, de la alegría, de disfrutar del momento, de quererse unos a otros, del amor. Me habría gustado haber filmado aquellos momentos para abrir el telediario con una noticia optimista. Todo un ejemplo de convivencia.