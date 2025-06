La guerra no resuelve nada

Comenta Compartir

La situación de Oriente Próximo con Estados Unidos entrando en guerra con Irán es muy preocupante. Ya no solo se trata de las consecuencias económicas ... como el posible cierre del estrecho de Ormuz (con las implicaciones que supondría esta situación en el precio del petróleo), sino que demuestra que el conflicto lejos de apaciguarse, se está agravando de una manera muy alarmante. Está claro que Irán vulnera constantemente los derechos humanos; no seré yo quien defienda las actuaciones de dicho país, pero el ataque por parte de Estados Unidos no hace más que incrementar la tensión. Conviene recordar a nuestros dirigentes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que la paz debe prevalecer. Como ha dicho el Papa: «La guerra no resuelve los problemas, sino que los amplifica y además produce heridas profundas».

