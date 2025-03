Comenta Compartir

Según el presidente del Gobierno, «si no se aprueban, se prorrogan los Presupuestos. Sin duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad». Me ha venido a la mente un político que en su momento dejó muy claro lo que conlleva no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Aprobarlos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin ellos no hay nada que gobernar. Un Ejecutivo sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina». Tal vez el nombre del político al que me refería les suene familiar: Pedro Sánchez. ¿Qué ha cambiado para no exigir lo mismo al actual Gobierno? ¿Por qué antes no aprobar los Presupuestos implicaba «anticipar las elecciones» y sin embargo hoy no es así? No aprobar los Presupuestos suponía «no rendir cuentas ante los ciudadanos», ¿y ahora no? En es mismo discurso Sánchez afirmaba: «Nos encontramos con un Gobierno dividido y agotado en cuanto a su impulso político, asediado por los casos de corrupción que también estamos viendo y de los que somos testigos el conjunto de españoles». Aunque la cita es del 2018, está al orden del día. Le invitaría al presidente a que leyera sus declaraciones.