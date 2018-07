Ay, Nicaragua, Nicaragüita / La flor más linda de mi querer /Abonada con la bendita Nicaragüita/ Sangre de Diriangen». Así comienza la canción creada por Carlos Mejía Godoy que se convirtió en mítica y en himno para los nicaragüenses. Nicaragua, tierra de literatos y poetas, vive hoy días siniestros. Apesadumbrada por su situación me comenta una amiga: «Creo que ya no queda en ningún sitio un referente que podamos creer y soñar». Pero en Nicaragua hay jóvenes que aún quieren soñar; en una de las pancartas de las manifestaciones estudiantiles que fueron duramente reprimidas, una joven nicaragüense alzaba sus brazos con este bonito lema: «si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir». Retrotrayéndonos 50 años en el tiempo, nos recuerda a las revueltas de Mayo del 68 en París, o a las madres argentinas de la plaza de mayo pidiendo justicia. O las recientes históricas manifestaciones feministas del 8 de marzo, afortunadamente sin brotes de violencia ni represión

«Trabajamos en precario sin contrato y sanidad, el contrato de la casa, no se reparte jamás». «Contra el Estado machista nos vamos a levantar», se cantaba en las calles aquel día. Y contra el Estado opresor nepotista se grita en Nicaragua.

El mayo francés fue una eclosión de libertades donde no cambió el poder ni el sistema, pero se transformatron ideas y valores. A pesar de la opresión, y de las múltiples injusticias y aunque la ingenuidad suele ser norma y valor o defecto de quienes sueñan, siempre hay tiempo y lugar para soñar y mejorar la situación, aunque casi siempre el esfuerzo es grande.

Y es que la lucha y el derrocamiento de Somoza por El Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el que Daniel Ortega fue uno de los comandantes que derrotaron al viejo dictador, fue una gesta colosal que marcó la solidaridad de miles y miles de personas en la que se creía que algo nuevo y diferente florecía en este mundo donde casi todas las revoluciones terminan degenerándose. Ahora, varias décadas después, llega la peor decepción esperada, ver a Ortega convertido en un nuevo emperador cacique que con un discurso engañador aplasta a su pueblo. Y salvando todas las distancias me pregunto: ¿Qué diferencia hay entre el régimen de Pinochet, Videla o de cualquier dictador al uso, de este que reprime y defrauda la esperanza de todo un pueblo?

En el caso de Ortega, en mi opinión, aún es peor, porque los dictadores al uso tienen y tenían una impronta en la que no había duda alguna en su proceder. Pero alguien que luchó para derrocar a un dictador como lo fue Anastasio Somoza, y que ahora en el poder ejerce el mismo papel de ajusticiador del pueblo, no tiene parangón, no, y la historia no le absolverá. Y que haya poderes fácticos que quieren su derrocamiento, o como él llama «pandilleros financiados por la derecha» que quieren desestabilizar el país, no es excusa ni argumento para reprimir al pueblo y matar a estudiantes indefensos.

Por ello, cuando se rebasan todos los límites, uno se pregunta: ¿Qué diferencia hay en este régimen de Ortega con Pinochet, Videla, o tantos otros dictadores, si las fuerzas paramilitares aliadas del poder, además de masacrar al pueblo, incendian emisoras de radio o si por una leve crítica al Gobierno son destituidos de su trabajo?

¿Será la condición humana en la que el poder y la fuerza obnubilan? Daniel Ortega, líder sandinista que luchó contra la dictadura, es hoy un pseudo-revolucionario caciquil que ha desvirtuado la labor sandinista enfrentándose sin pudor y oprimiendo a su propio pueblo. Cuando vemos la perversión del género humano y la depravación de todo ideal da que pensar en la naturaleza humana y es lógico que en estas circunstancias, imprimir dosis de confianza y motivación no es fácil.

«Este es un país donde hay un desgobierno, no hay control de nada y en cualquier momento te matan, o te amenazan por haber dicho una cosa que no le gusta al Gobierno». Esta es la respuesta del jesuita que abrió la puertas de la universidad para que los estudiantes que eran masacrados en la calle tuvieran algún amparo o escondite de salida, y que nos puede recordar a lo que pasó El Salvador con Ellacuria.

Ortega, junto a su mujer, Rosario Murillo, que ejerce la vicepresidencia, se han alejado del espíritu de aquella revolución forjando un Gobierno clientelar de puro nepotismo. El carismático poeta Ernesto Cardenal, símbolo de la revolución sandinista y ministro de Cultura de aquel primer Ejecutivo sandinista, hoy defenestrado por el régimen del presidente, afirma: «Hubo una época en la que Ortega era muy diferente, pero se corrompió y decidió enriquecerse a costa de un pueblo pobre. Ahora a él y a su esposa se les rinde un culto a la personalidad, como en Corea del Norte».

Retomando la canción 'Nicaragua Nicaragüita', según las crónicas históricas, hace 500 años, Diriangén fue un gran guerrero indígena, amante de la libertad, la justicia y enemigo de la esclavitud y el vasallaje, se enfrentó a los conquistadores españoles en una gesta de resistencia y hoy es un símbolo histórico. Esta acción bélica de Diriangén es considerada como la primera manifestación de rebeldía contra la conquista. La diferencia es que hoy Ortega y su séquito se oponen y masacran a su propio pueblo. Y como dice la declaración de intelectuales, activistas sociales y académicos en su mayoría latinoamericanos: «No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo. Y no hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica antiimperial». Esperemos que a Ortega y su séquito no les abone por mucho tiempo «la bendita Nicaragüita».