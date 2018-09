Negociar la independencia

Hace un año, el 1 de octubre de 2017, más de dos millones de catalanes ejercieron en medio de una insoportable violencia policial su derecho a voto para decidir el estatus político que quieren para su país, Catalunya. Aquel referéndum de autodeterminación, celebrado contra toda la maquinaria represiva del Estado, supuso un punto de no retorno para una parte importantísima de la sociedad que desconectó -ya sin posibilidad de vuelta atrás- de un Estado incapaz de responder según los estándares de las democracias avanzadas a una propuesta política como la planteada por las instituciones catalanas.

Una propuesta que se ha gestado a lo largo de los años, y que ha ido extendiéndose entre amplísimas capas de la población catalana, que se ha sentido menospreciada por el Estado. Y de ello no sólo es responsable el Partido Popular. Refresquemos la memoria: respecto al Estatut es cierto que el PP interpuso un recurso en contra. Pero también hubo otros seis recursos claves para destrozarlo: uno del Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Mújica; y de cinco comunidades autónomas, tres de ellas presididas por el Partido Socialista.

Por tanto, es el Estado Español en su conjunto y sus instituciones (gobernadas tanto por populares como por socialistas) el responsable del inicio del fin de la España unida territorialmente para dar paso a una nueva era, en la que Catalunya decide emprender el futuro sin el lastre de un Estado rígido y retrógrado que impide avanzar, progresar y crecer. Y con todo, desde una Catalunya independiente queremos tender la mano a los españoles demócratas que quieran trabajar para mejorar una España que hoy, aún, está en manos de quien la ha hundido.

Me gustaría destacar también un hecho reciente que ha indignado a la mayoría de ciudadanos de Catalunya, pero que en España se ha saldado con un casi general 'mirar hacia otro lado'. Lo que para el Govern de Catalunya ha sido una prueba más de la crisis de Estado en la que vive inmersa España desde hace años, para el Estado español es aquel elefante que hay en medio de la habitación, pero que todos hacen ver que no está.

Me refiero al bochornoso episodio de los chats de diversos jueces a través del canal oficial del Consejo General del Poder Judicial que certifica que, aún hoy, demasiados ultras con toga ocupan los juzgados españoles. Son los mismos en las manos de quienes hoy están los presos políticos independentistas. Y nadie investiga. Y si se alza una voz poniendo en cuestión esta preocupante deriva autoritaria del Estado es callada, sancionada o encarcelada. Esto pasa hoy en España.

España, entre otras cosas, ha encomendado al poder judicial la misión de defender la unidad de España y no el Estado de Derecho. Y a base de exprimir la ley y de inventarse un falso relato de violencia han cargado sobre el Código Penal la resolución de un conflicto que sólo podrá solucionarse a través de los parlamentos. A través de herramientas democráticas y no de la jurisdicción penal, ya que el Código Penal no es un instrumento útil para defender la unidad de España, entre otras cosas porque como todo el mundo sabe, «la unidad de España no se puede imponer».

En 2018, en pleno siglo XXI, la Sala 2 del Tribunal Supremo se ha convertido, sin ningún tipo de complejo, en el principal garante de la unidad de España. Parece que aún no sean conscientes de que disponen de un instrumento como la Constitución que, en su lectura más avanzada e integradora, podría permitir la celebración de un referéndum como sostienen cada vez más catedráticos y expertos en derecho constitucional. Y permítanme que les advierta que ya resulta paradójico que sea una independentista, de aquellas personas que según ellos se saltan la Constitución, la que les tenga que recordar que es en la política y en la misma Constitución donde podrían encontrar vías de solución al conflicto catalán. Pero ellos prefieren dejarla en un cajón, envejeciendo, mientras siguen encomendándose a los tribunales.

Por ello creemos muy sinceramente que no podemos seguir formando parte de un Estado que actúa así. Ellos son los primeros que no creen y vulneran sistemáticamente la Constitución con la que tanto se llenan la boca. Con todas las dificultades, si se quiere incluso con una mala salud de hierro, el proceso de independencia catalán sigue adelante. Existe una mayoría política en el Parlament que así lo quiere y, sobretodo, existe una mayoría social que avala sin paliativos el derecho de los catalanes y catalanas a decidir su estatus político.

El PSOE debe afrontar ese reto. Esa realidad no va a desaparecer ni con el uso del Código Penal, ni con la represión (¿qué hacen los políticos independentistas aún en prisión?) ni con placebos en forma de reforma del Estatut que la sociedad catalana ya ha desbordado. Entre otras cosas porque, como dijo el ministro José Luis Ábalos hace unos días, «el Estado se ha independizado de Catalunya».

Ábalos atribuía la culpa al PP, pero como he explicado esa responsabilidad también es compartida con el PSOE. Y si el Estado se ha independizado de Catalunya ya sólo queda negociar sobre ello. Hagámoslo.