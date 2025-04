Nos necesitan

Comenta Compartir

Me gustaría transmitir mi malestar por la decisión del Gobierno Vasco de cancelar las visitas a los enfermos por el Covid-19, ya que quien ... nos pide que no se cierren todas las empresas del País Vasco, y que vayamos a trabajar es el mismo que nos prohíbe ir a ver a nuestros familiares enfermos al hospital. Qué incongruencia, ¿no? Quienes nos lo han prohibido deberían contemplar la cara de felicidad de mi ama cuando me ve entrar por la puerta de su habitación a las 6 de la tarde. Es la única hora al día en la que los enfermos son medianamente felices, el ánimo les sube todo lo que se les baja y un peldaño más, durante las otras 23 horas del día. Por favor, necesitamos que nos escuchen, ya que nuestras visitas son parte de la cura.

