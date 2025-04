Navidad: algo más que una fiesta consumista

El relato histórico del nacimiento de Jesús de Nazareth en el establo de Belén sigue y seguirá conmoviendo a los cristianos por lo mucho que ... para ellos como creyentes significa. Pero es igualmente cierto que al margen de toda creencia el relato de la Navidad se ha ido socializando a través de los siglos y los siglos hasta acabar instalándose en la memoria histórica universal. Y cuando en el día de la Navidad nos llega desde cualquier lugar la sencilla e irresistible melodía del 'StIlle Nigth', 'Noche de Paz, Noche de Amor', los rincones menos frecuentados de nuestras almas parecen despertar a la llamada anual y mágica de esa música celestial creada hace dos siglos en una aldea austriaca por un humilde párroco y el organista de la iglesia. Un sentimiento como de regreso a los tiempos de la inocencia y de la fraternidad, no sé, algo muy cercano en todo caso al ámbito espiritual del ser humano.

Algún especial hechizo debe tener, sin duda, la Navidad -más allá de todas las celebraciones y fiestas laicas y de las explosiones consumistas de estos días- para que en tantos y tan diversos países, laicos y aconfesionales muchos de ellos, se escuche y repita insistente y dulcemente, y a la misma hora, esa apelación, inequívocamente cristiana, a la paz del mundo, y a la paz, la felicidad y el amor entre todos los seres humanos. Y bienvenido sea ese milagro capaz de envolver, aunque solo fuera aquellos instantes, tantísimos corazones de hombres y mujeres, en una especie de invisible conspiración de amor. Diera la impresión de que hasta aquellos que militan contra todo sentimiento religioso respetan el misterio de la noche de Navidad y hacen un paréntesis en la defensa de su increencia.

Algo tendrá la Navidad para que las humildes estrofas del universal 'StIlle Nacht / Noche de Paz, Noche de amor', -en sus trescientas versiones para otros tantos países-, no solo inunden los templos y los lugares sagrados sino los espacios públicos también, acompañando el caminar de los mayores con sus pequeños hijos por las calles inundadas de luces y músicas, en busca de celebraciones de todo tipo. Y de belenes, nacimientos y árboles navideños también; o balsamizando el desánimo y el dolor de los enfermos y sus cuidadores/as, en los hospitales; o a los pobres y a los sin techo en sus albergues y cobijos intentando darles el calor humano que el infortunio les negó, y creándoles quizás el consuelo de que no toda la sociedad les ignora como demuestran esas mujeres y hombres voluntarios que les ofrecen con el amor bebidas, turrón y galletas; y a los reclusos de las cárceles intentando avivarles la esperanza en su libertad. Hasta en los campos de batalla, durante la tregua acordada -¡vergonzosa e inhumana paradoja!- llega la melodía mágica de la noche de la Navidad llevando un destello de luz y esperanza a los corazones de los pobres soldados, y de aquellas otras víctimas de la guerra, inocentes e indefensos seres humanos, reducidos a la infamante condición de víctimas civiles colaterales, o de huidos del horror en busca de algún refugio.

Algo debe tener la Navidad cuando, más allá de las creencias y al margen de ellas, el mejor arte de cada tiempo ha dejado plasmado en piedra, en lienzo, en tabla, en pentagramas musicales, la entera iconografía del nacimiento de Jesús en el establo de Belén. A través de todos los medios de expresión posibles fueron poniendo su huella para la posteridad los más grandes artistas, enriqueciendo para siempre el patrimonio cultural de la humanidad: en los museos más famosos, en las catedrales, iglesias y claustros, en sus capiteles y vidrieras, en las paredes de las recoletas ermitas y en los altivos cruceros del camino. La conmovedora 'Anunciación' de Fray Angélico; la 'Natividad' de Giotto; la 'Adoración de los pastores' de Murillo; la 'Natividad mística' de Botichelli o el 'Tondo de la Sagrada Familia' de Miguel Ángel... por no citar sino las catalogadas entre las más significativas pinturas relacionadas con el nacimiento de Jesús.

Y quién no ha escuchado con profunda unción -sea o no creyente- el Mesías y el Aleluya compuestos por Haendel, y a las más excelsas orquestas de nuestro mundo interpretando las páginas musicales dedicadas a la Navidad, de Mozart, Bach, Bethoven..., y con igual unción e intensidad el riquísimo e inagotable repertorio de villancicos populares de todas las latitudes. Y no vamos ya a referirnos a la producción literaria referida al tema de la Navidad porque no sabríamos por dónde empezar y en dónde detenernos.

La Navidad en definitiva, más que una fecha es un estado de ánimo individual y colectivo que invita, quizás, a creyentes y no creyentes -Jesús envió sus mensajes de paz y de amor a todos sin excepción-, a detener un momento, siquiera, el ritmo frenético de nuestro modelo de vida actual y acogernos a un espacio de silencio que nos ayude a mirarnos un poco dentro de nosotros mismos y comprobar si estamos conduciendo nuestra vida por donde realmente queremos en busca de esa felicidad a la que todos aspiramos. Y luego de haberlo hecho, salir de nuevo con el alma más templada al encuentro con nuestro entorno habitual, donde seguir celebrando con los nuestros y a nuestra manera la fiesta mundana. Que no tiene porqué ser incompatible con aquella mirada sosegada al fondo de nosotros mismos.