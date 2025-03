¿Qué pasa con la vivienda?

Comenta Compartir

Llevamos demasiado tiempo debatiendo y denunciando el problema de la vivienda; los precios tan desorbitados de los pisos y las dificultades para que los jóvenes ... podamos pagar una casa de alquiler. Leí hace unos días un artículo en estas mismas páginas del consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y no sé si sus argumentos solucionarán o no un problema cada día más complejo. Yo soy de Donostia y después de mi etapa universitaria fuera del País Vasco, regresé a casa, a mi ciudad, para trabajar y construirme una nueva vida. Han pasado tres años desde entonces y tengo trabajo, pero sigo sin poder acceder a una vivienda, ni siquiera me llega para pagar un alquiler. En definitiva, sigo en casa de mis padres con la intención de ahorrar todo lo que pueda y así en un futuro poder tener un hogar propio. Una situación que vivimos millones de jóvenes.

