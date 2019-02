El mundo del escaparate

La idea no es mía. ¡Cuántas veces no habremos comentado que vivimos en una realidad superficial, que la apariencia es casi todo! Nuestros escritores y pensadores nos hablan de que estamos viviendo en una «sociedad líquida». La escritora Carmen Martín Gaite (1925-2000) tiene esta incisiva frase: «Vivimos en la sociedad del escaparate, en la que cuenta más parecer que ser». La expresión «escaparate» es certera. La carrera del aparentar, del figurar, del exhibir, del parecer es una carrera sin tregua que nos desgasta y nos desequilibra a todos. Importa más la apariencia, el envoltorio, que el ser. Vivimos en el reino de lo ficticio. Las apariencias dominan sobre la realidad y las formas son más importantes que el contenido. La actual sociedad es como un gran escaparate de hipocresía y falsedad donde la sustancia es escasa y las apariencias se agrandan con una enorme facilidad. Es importante parar el tren de la prisa, el tren de la obsesión por el tener y el aparentar y adentrarnos en nosotros mismos, cultivando cada día más el ser persona, persona íntegra, solidaria y fraterna. La precipitación y la superficialidad no son dos defectillos morales, sino dos enfermedades crónicas de tipo ético muy graves. :: JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA TOLOSA