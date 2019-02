Mujeres científicas

Marie Curie, la científica polaca, es un claro ejemplo de que una mujer puede superar al hombre. Premio Nobel de Física en 1902 y Premio Nobel de Química en 1911. ¿Igualdad de géneros? Para nada. Hay muchas mujeres que están por encima de algunos hombres ignorantes que malgastan su tiempo en insultar a otras personas luciendo su prepotencia. Mujeres que deben ser reconocidas y remuneradas por su trabajo. Y hay hombres que hablan y mujeres que hacen. Es hora de darle un repaso al obsoleto sistema. Más de cien años han pasado desde que Madame Curie, cuyo nombre era María Salomea Sklodowska, recibiera toda clase de premios, para que ahora en pleno siglo XXI haya cuatro mujeres, que aparecen en este periódico, con una frase: «¡Sí se puede, se puede ser mujer científica!». Estoy con vosotras y os animo. Los hombres no han sido capaces de investigar a fondo y descubrir qué es lo que origina el Parkinson, para derrotarlo y liberarnos de este mal progresivo y hoy todavía incurable, pese a que hace 201 años desde que Mr. Parkinson lo descubrió. Si este señor levantara la cabeza no creería que aún no haya cura para este mal. Por eso tengo mi fe puesta en la mujer científica-investigadora, y que sea una de vosotras la investigadora y vencedora de este mal.

:: ANTONIO SÁNCHEZ ESCUDERO OIARTZUN