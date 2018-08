La mujer que no sabía que lloraba

El doctor Warnes no salía de su asombro. Su paciente afirmaba que lloraba mientras dormía, pero no lo reconocía, no era consciente de ello. Sollozaba al ver una película dramática y, sin embargo, era incapaz de expresar la tristeza que le causaba. Esta ceguera emocional se denomina alexitimia. Además, son personas limitadas en su capacidad imaginativa; solo valen los hechos y detalles. Son frías y distantes, con escasas habilidades empáticas para comprender y responder a los sentimientos ajenos. Las formas leves de alexitimia son frecuentes. En los casos graves y chocantes hay algún trastorno neuropsiquiátrico de fondo (ictus, traumatismo, tumor, enfermedad degenerativa, depresión, bipolaridad, síndrome de estrés postraumático, adicción o autismo) que desajusta la comunicación entre el sistema límbico emocional y la corteza frontal racional o cortocircuita la comunicación entre el hemisferio izquierdo, sede del lenguaje, y el derecho encargado de regular las emociones.

Otro trastorno impactante es la anosognosia que acompaña a lesiones del lóbulo parietal derecho. Quien la sufre no es consciente de la situación que vive. El ejemplo más habitual es el de una persona que ha sufrido un ictus que ha paralizado el lado izquierdo de su cuerpo y asegura encontrarse muy bien, sin problemas. Cuando se le muestra su brazo paralizado dice que no es suyo sino del examinador o de alguien presente en la sala. A veces solo come lo que está a la derecha del plato pues no «ve» la comida que hay en la parte izquierda; solamente es consciente de lo que sucede en su campo visual derecho. La apotemnofilia es un fenómeno diferente que también afecta a la imagen del propio cuerpo. Son personas sanas que sienten la necesidad de que se les ampute una extremidad sin motivo aparente. Con gran sufrimiento, suplican al cirujano que lo haga sin dilación. Dibujan con un rotulador la línea precisa que debe seguir la incisión. No se debe amputar ni más, ni menos. El problema parece residir en la región del lóbulo parietal que recibe la información táctil ya procesada para integrarla en la imagen corporal. La integración no se realiza de forma adecuada y genera tal incoherencia en el funcionamiento cerebral global que se informa a las áreas emocionales, causando ansiedad y angustia.

Alexitimia, anosognosia, apotemnofilia. Son términos médicos que encierran drama y misterio. Además ilustran la aportación de ciertas regiones del cerebro a la consciencia de uno mismo. Comprender la neurobiología de la consciencia es el gran reto de la Neurociencia moderna. Se acepta que es una propiedad emergente resultante de la actividad integrada de todo el cerebro, pero hay muchas lagunas. En este contexto de ignorancia, cabe preguntarse si un robot provisto de un cerebro de silicio, regido por algoritmos computacionales, capaz de expresar emociones y empatía, incluso capaz de aprender, tomar sus propias decisiones y tener libre albedrío, tendrá también consciencia de sí mismo. ¿O no hará falta?