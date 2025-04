Comenta Compartir

El macarrismo, como el alcoholismo o la vileza, es transversal. Da igual si eres de izquierdas o de derechas, hombre o mujer. La mujer macarra existe. Como el hombre blandengue que tan bien diseccionó El Fary. Tanto Cristina Fallarás como Beatriz Fanjul son macarras. Da igual si se ayudan para serlo. Irene Montero ha puesto el grito en su cielo por todo lo que dijeron a Fallarás (a Fanjul no sé si la ha defendido). «Borracha, guarra, mujer de, desquiciada, histérica, loca. Cuando una mujer hace política o participa en la vida pública sin pedir permiso se ejerce sobre ella la violencia política contra las mujeres. Hoy le ha tocado a Cristina Fallarás. Aquí estamos». Es una frase a la que le faltan varios hervores. Me gusta lo de «sin pedir permiso». ¿A qué ventanilla hay que ir? Como si ella no expidiera también permisos imaginarios para hablar de sus leyes de Giochi Preziosi.

Zahara es una cantante que se define por su victimización. No digo que no le hayan pasado cosas, pero su nuevo y «esperado» disco se llama 'Puta'. También hay una canción titulada 'Merichane', que es como la llamaban en clase por el nombre de la puta del pueblo. En la promoción lleva una banda como de Miss en la que pone «Puta». Un clásico. Quitar valor al insulto apropiándoselo. El otro día el alcalde Almeida, en el mismo acto en el que Beatriz Fanjul dijo lo de más vale malo conocido que bueno por conocer (por Ayuso), él soltó: «Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar». Y de una dicen que menudo desliz cometió y del otro que ya ni se esconden. Es más duro vivir en un mundo donde la ironía no se entiende que en uno donde se critica a las mujeres por no pedir no sé qué permisos y pólizas.