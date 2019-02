Más de ciento sesenta mil firmas han apoyado en una plataforma de internet el expreso propósito de una señora de Portugalete, diagnosticada de alzheimer, de que, antes de que la enfermedad impidiera reconocer a los suyos, se le «ayudara a marchar». Nos encontramos ante una materia muy alejada de veleidades o, incluso, de razonables posicionamientos socioeconómicos aunque, eso sí, ajustados siempre a variables subjetivas de diferentes signos. No. En el caso que se expone en estas líneas, todos, sin excepción, constituimos unas potenciales víctimas. Por ello y teniendo en cuenta las circunstancias políticas que, una y otra vez, entorpecen el confiado consenso sobre la eutanasia o, si el término suena más eufónico, sobre la muerte digna, la posible solución debiera discurrir en un sentido inverso al que, hasta ahora, se ha pretendido. Me refiero a la creación de un grupo de especialistas, entre los que, a mi modesto entender, predominara la presencia de los expertos neurólogos, los filósofos y los juristas, a fin de que, libres de prejuicios de cualquier vestigio, algo equiparable al 'Velo de la ignorancia' que J. Rawls supone para el análisis de su concepto de Justicia, establecieran si un ser al que la enfermedad le ha privado de la racionalidad, de la conciencia de sí mismo y de los valores morales y, en definitiva, de la capacidad de autorresponsabilizarse, características ineludibles del concepto persona, pudiera ser susceptible o no, si es que consta algún modo de testamento vital, de ayuda eutanásica. De manera que, una vez atendido el requerimiento de los expertos, y solamente entonces, el poder legislativo actuaría en consecuencia.

:: JESÚS ARIZABALETA EIBAR