Cuando la muerte se apunta a Interrail

El fallecimiento de un joven bilbaíno de 17 años en un accidente de quad el 25 de julio en la isla griega de Ios nos ha devuelto de bruces a que morir es nada. Aún no han guardado los zapatos de la gala; sin tiempo de recoger su primer traje del tinte, los estudiantes vizcaínos han pillado la vida con tantas ansias que la vida misma les ha desbordado. Perplejos, ahora parecen perdidos, como sonámbulos, buscan la mirada apaciguadora del amigo, del adulto que aguante algo mejor la tragedia sobrevenida. El milimetrado francés que durante quince años les ha enderezado la caligrafía y el carácter no sirve esta vez para retener el dolor. Han sorteado dos cursos muy duros; un mes de mayo de encierros, un junio con el corazón frenético buscando esas décimas que van a permitir un grado u otros. Algunos han esperado a formalizar la soñada matrícula en ese proyecto universitario anhelado, otros han delegado las gestiones en los hermanos mayores, en las madres sobre todo, porque un bachiller bien merece recorrer Europa con el Interrail entre los dientes.

Orgullosos de estrenar el estatus de universitarios, ellas y ellos emprenden ese ensayo a la primera adultez en que se ha convertido el periplo en Interrail para buena parte de la juventud europea. «Cuando tienes veinte años, la experiencia es algo extraño. El futuro te lo inventas. (…) Todo ocurre de repente. Con mochila y en vaqueros, te comes el mundo entero», cantaba Leo Ferrer. Unos con 18, otros sin llegar a la mayoría de edad, con un enorme «¡por fin!» acometen el viaje post-Selectividad.

Las tutelas tan lejos, ¡que de oportunidades! Las cortapisas a las apetencias del día a día del interrailero son endebles cuando las indicaciones llegan por teléfono o no hay conexiones. Las galas de fin de bachillerato son un rito de paso en el que públicamente, ante todo el cuerpo de profesores, asesores académicos, administrativos, personal de mantenimiento, cuidadores y muchísimas familias en un luminoso escenario, la sociedad otorga la responsabilidad de una primera juventud. Este título no escrito indica a los graduados del bachillerato lo que son en adelante: más adultos que adolescentes, qué normas se asocian a una mayoría de edad; qué derechos y consecuencias traen sus transgresiones, qué se espera de una madurez incipiente. Pero no llegamos más que a los enunciados. El cómo pasar estos contenidos de un nuevo estatus de edad a las actitudes y conductas de los jóvenes es una didáctica especial que no terminamos de dominar. No atinamos a inculcarlos, tan solo impregnamos en parte los modos de cada cual.

Nadie ha invitado la muerte a los viajes iniciáticos de los muchachos y muchachas europeos. Sin invitación, ella aparece súbita con su verbo preferido: arrebatar. Los estudiosos del duelo comprueban cómo los jóvenes perciben la muerte como algo propio del futuro. Algo que por su edad, salud, vitalidad y alegría de disfrutar no encaja en su relato autobiográfico. No es su presente; es algo ajeno, lejano, impensable en sus planes. Por ello, algunos adolescentes tienden a asumir riesgos con la prepotencia de quien puede hacerlo porque nada les sucederá. 'La habitación del hijo', de Nanni Moretti (2001), es todo un ejemplo del común exceso de confianza juvenil y del aturdimiento, desasosiego existencial que trae la pérdida de un hijo.

Este trauma es tanto mayor a cualquier otro deceso por no encajar en el curso vital ordinario del humano. Lo normal es que las personas de más edad nos abandonen. Somos huérfanos de padre, madre, abuelos pero carecemos de un término para la nueva identidad que se asocia a la desgracia de perder a la niña o al niño. No cabe el relato de la culpabilización: los hechos tienen su concatenación; tampoco ha lugar un rebobinado narrativo porque no podemos hacer retroceder el tiempo. Cuando sucede una pérdida traumática, la persona doliente experimenta que su sentido de pasado, presente y futuro queda truncado. Ello da lugar a un sentimiento de discontinuidad en su historia vital. La pérdida de alguien muy significativo afecta a nuestro sentido de ser; su naturaleza repentina y fuera del ciclo cronológico correspondiente a la edad del finado altera nuestro sentido de la identidad.

El estallido de la muerte ha puesto fin al Interrail de unos jóvenes vascos lanzándolos por implosión a la vida adulta. El sufrimiento de sus caras desencajadas, su bloqueo y embotamiento primeros traerán pasados unos días, fuertes deseos de volver a hablar, llamar, compartir objetos del amigo fallecido. Cuando estas chicas y chicos tomen conciencia de que esto ya no es posible, es muy probable que afloren la rabia y la desesperación por el acontecimiento crítico padecido. La desorganización en medio del dolor y la tristeza pueden ser un largo periodo en el que no hay fórmulas de resolución iguales para vivencias tan duras. Entre los jóvenes asistentes al funeral católico de un interrailero de 17 años hemos visto la incredulidad de una salvaje conmoción. Entrar en la primera adultez también es esto. Perdón por no haber sido lo bastante explícitos en avisar de que la vida está hecha así: con su otra cara, la muerte. Todos necesitaremos un vasto proceso de reorganización para crear un mundo en el que admitir la pérdida súbita e innecesaria de una maravillosa criatura. Hay preguntas sin respuestas y ausencias difíciles de superar.