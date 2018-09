Todo el año de movilidad sostenible MARISOL GARMENDIA Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa Miércoles, 19 septiembre 2018, 06:24

Coger la bicicleta, utilizar los autobuses y los trenes, disponer de la txartela Mugi y sobre todo, dejar el coche privado en casa para hacer una parte o todo lo anteriormente citado, es una decisión personal que cada una de nosotras y nosotros podemos adoptar no sólo en esta Semana Europea de la Movilidad Sostenible que celebramos del 15 al 22 de setiembre, sino durante todo el año. La apuesta por el transporte público es una apuesta institucional, sí, pero también es una apuesta ciudadana, un compromiso cívico diría yo, en nuestra vida cotidiana para utilizar los diferentes modos de transporte públicos en cuyo desarrollo, mejora y modernización están invirtiendo tanto las diferentes administraciones públicas competentes. Y la ciudadanía guipuzcoana lo está haciendo, está demostrando su voluntad de contribuir con el uso creciente de los transportes públicos a una movilidad cada vez más sostenible y saludable en Gipuzkoa, aportando con ello su valioso grano de arena en la lucha contra el cambio climático. Más de 66 millones de viajes realizados en 2017 en Gipuzkoa en el sistema MUGI de transporte público de tarifas integradas, iguales y descuentos progresivos por uso, avalan el compromiso de la ciudadanía guipuzcoana de utilizar, cada vez más, los autobuses urbanos e interurbanos y los servicios ferroviarios. Ahora, además, con la integración de Renfe Cercanías en MUGI, las usuarias y usuarios de Renfe de los corredores de Goierri, Buruntzaldea, Donostialdea, Pasaialdea e Irún, que realizan seis millones de viajes anualmente, podrán también beneficiarse de las mismas tarifas y bonificaciones por colectivos y tramos de uso, que el resto de personas usuarias de Euskotren, Lurraldebus, Dbus y los urbanos de Irún, Eibar, Errenteria, Zarautz, Arrasate, Hernani y Lasarte-Oria.

Y no estamos hablando de cifras menores; las personas usuarias del sistema MUGI lo saben, especialmente las mujeres, que somos, con un 68%, las principales usuarias de autobuses y trenes. En cinco años de vida de MUGI, más de 254.000 personas se han visto beneficiadas por los descuentos a colectivos (jóvenes, familias numerosas, mayores, personas con discapacidad y rentas sociales), lo que son 27 millones de euros de bonificaciones. Hay que sumar la política de descuentos progresivos por tramos (46%-57%-90%) que beneficia con mejores tarifas a quien más viajes realiza. De todo ello, de esta política tarifaria integrada igual para todos los medios de transporte públicos de Gipuzkoa, se van a beneficiar las personas que utilicen la txartela MUGI en Renfe; un logro histórico, que será efectivo en la primavera de 2019, alcanzado desde el liderazgo compartido del departamento foral de Movilidad y del conjunto de la Diputación Foral de Gipuzkoa con la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa y que dará un impulso definitivo al sistema público de transporte del territorio.

Hoy más que nunca, Gipuzkoa apuesta por un sistema de movilidad público, integrado y sostenible, como elemento fundamental para la cohesión social y la vertebración territorial. Una buena red de transporte público como la que disfrutamos -es hora ya de que nos lo creamos, sin que tengan que venir expertos nacionales e internacionales a reconocerlo- tiene que contribuir al dinamismo económico y la creación de empleo en las comarcas y a la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático, en el marco de la estrategia Gipuzkoa Klima 2050.

Lo estamos haciendo desde la mejora y la modernización de los servicios de Lurraldebus -en plena renovación de la flota para aumentar el número de autobuses híbridos con el objetivo de alcanzar el 68% para 2030-, hasta el impulso del modelo ferroviario guipuzcoano que con la integración de Renfe en el sistema MUGI, cobra mayor sentido, si cabe.

Los socialistas y especialmente el PSE-EE de Gipuzkoa, llevamos en nuestro ADN el apoyo al transporte público y el impulso decidido a los ferrocarriles como el mejor medio de movilidad social y sostenible. Los socialistas recuperamos del cajón del olvido el proyecto de Metro de Donostialdea que hoy, aunque con cuatro años de retraso, está construyéndose con la pasante donostiarra. Tenemos que continuar avanzando para completar desde Lasarte-Oria hasta Irun-Hondarribia el nuevo desarrollo del antiguo Topo, con la misma visión que tuvieron sus impulsores allá por 1912 de tren metropolitano y transfronterizo que daba y da servicio a la mayor concentración urbana de Gipuzkoa, Y abordar, también y definitivamente, la construcción de la estación intercambiador de Riberas de Loiola, en San Sebastián, para conectar los dos ejes ferroviarios, EuskoTren y Renfe, utilizados por el 80% de la población guipuzcoana, así como la llegada del Tren de Alta Velocidad a nuestro territorio. Ya vemos que proyectos e inversiones en movilidad ferroviaria social y sostenible no faltan en Gipuzkoa. Somos el conjunto de las instituciones públicas (Gobierno de España, Gobierno Vasco y Diputación) quienes debemos de asumirlas desde las competencias, las prioridades y las necesidades presupuestarias, en el marco de los convenios interinstitucionales pertinentes. La Diputación ha expresado su voluntad de participar en la cofinanciación del intercambiador de Riberas de Loiola y el desarrollo del conjunto del Metro.

No me olvido, no, del medio de transporte más sostenible y saludable: la bicicleta. Gipuzkoa cuenta con más de 300 kilómetros de bidegorris forales y locales, una ciudadanía cada vez más concienciada de su utilización cotidiana, no sólo como deporte u ocio y la voluntad institucional de continuar aumentando progresivamente los tramos construidos y de desarrollar el potencial de la bicicleta como motor económico de generación de empleos y actividad económica local y comarcal en torno al turismo verde sostenible. En esta Semana de la Movilidad, hemos querido poner el acento en la bicicleta y su complementariedad con el sistema público de transporte sostenible, promoviendo revisiones gratuitas de bicicletas con la presentación de la txartela Mugi personalizada en determinadas tiendas de Tolosa, Zarautz, Errenteria, Eibar y Zumarraga. Tenemos todavía camino que recorrer en bicicleta, en autobús, en tren; también, andando -caminar es el primer modo de movilidad de Gipuzkoa- para avanzar en un uso mayor del transporte público sostenible en detrimento del coche particular. No podemos obviar los retos ni los logros en materia de movilidad sostenible que, sin el compromiso ciudadano a favor del sis tema público de transporte, no hubieran sido posibles. Guztion artean, lortuko dugu!