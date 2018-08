También para esta mosca que ahora mosquea tanto sobre la politiquería andante que hasta dan bascas (no se confunda la 'b' con la 'uve', por favor) se podrían decir cosas como trayendo al retortero aquel relato: «Los muertos no se tocan, nene», escrito por el gran Azcona. Y de querer barajar opciones a cornadas pseudopolíticas con la climatología, también la cita esta arreglada trayendo a colación aquel cantar de La Codorniz tan conocido de cuando reinaba un fresco general procedente de Galicia que, en más o en menos, vuelven a entronizarlo de tanto citarlo. En todo caso, con tanteos como los que se están ensayando y ensañando y con base, lo dicen, en la Memoria Histórica (cuando la memoria exige siempre haber vivido antes las correspondientes circunstancias y ya vamos siendo pocos los que de esa memoria pudiéramos dar cuenta), lo que se pone en movimiento es la dinámica escenográfica de una resurrección, una especie de teatral 'Deus ex machina', que ya sabemos, de ocurrir este percance, a quién se le aplicara el papel de Deus, que, en cierto modo , ya lo está interpretando de nuevo.

Pero si de ese mosqueo quisiéramos pasar y evocar a la auténtica mosca, como así lo queremos aquí y ahora, otro muy distinto es ese cantar, que la historia que traigo a colación en esta mi evocación y cita es la de una sola mosca cuando antes había tantas, la de esta mosca con su persistencia cachazuda que, el otro día me hizo como acordarme de aquellas otras muchas moscas de mi vida, que sí, que son muchas muchísimas que pendían como de alcándara rebozadas de miel en siniestros colgajos siempre henchidos de aleteos impotentes o a manera igualmente de alcandora, fuegos fatuos sin duda para alumbrar lumbres de evocaciones o remembranzas. Una mosca ésta, tan buena gourmet, que iba probando toda una bandeja de pintxos, y que, en cada uno de sus cortos vuelos tantas evocaciones me despertaba, que así me sucede casi cada verano que se va, evocaciones anejas a ese díptero tan convivencial que, en un tiempo se hacía más que familiar y fue denunciado hasta por eximios autores como el llamado Wenceslao Fernández Flórez (1885- 1964) que, en uno de sus muchos artículos sobre «Historias de animales», un 27 de julio (la fecha es importante porque coincidía con el de la época de su mayor beligerancia, en este caso el de 1957), hasta en su título lo tildaba de 'asqueroso', lo valoraba como «el más molesto y dañino de todos los dípteros», que la única lección que nos impartía era la de su tenacidad y que todas sus ansias (las del autor del artículo, por supuesto), convergían hacia el exterminio y que se imponía «una activa campaña de propaganda mucho más intensa que la emprendida contra la toxicidad del tabaco y contra el empleo de las armas atómicas pues que la nicotina, aunque sea cierto cuanto malo de ella se dice, no es tan dañina como las moscas» y que, «según las estadísticas elaboradas por mi secretaria, por cada ser humano que lleva un cigarrillo en la boca, hay doscientos millones que llevan una mosca en la calva, y una cifra que abarca el total de los habitantes de gente que ingiere alimentos contaminados por el abominable insecto», que es aquí donde prescindo de la colaboración de tan combativo autor y me quedo pensando en los tantos artilugios que se inventaron para librarnos de semejante epidemia, todos inútiles hasta la llegada del D.D.T. que fue como la llegada de un arcángel flamígero devastando las huestes de Belcebú, que siempre será buena táctica contar con angélicos custodios cuando de no perecer por ataques tan demoníacos se trata.

De historias de moscas y de calvas hay iconografía abundante y poética sobrada, que si de decorar calvas infantiles se trata, cómo no derivar la palanca de mando de esta nave pirata que es nuestro vivir hasta el morir, al inevitable Machado (don Antonio), quien contemporáneo de esas moscas en su largo reinado, las coloca en el lugar de las evocadoras ('Vosotras, las familiares, /inevitables golosas, / vosotras, moscas vulgares, / me evocáis todas las cosas') es decir, 'voraces como abejas en abril', 'pertinaces sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y de adolescencia', moscas que 'os habéis posado/ sobre el juguete encantado,/ sobre el librote cerrado, / sobre la carta de amor,/ sobre los párpados yertos de los muertos/', que, si quisiéramos cambiar de autores el recital sigue siendo esplendente, vaya por siguiente o consiguiente, dijéramos, los insectos de Dámaso Alonso incorporados a las páginas de los tórridos terrores, aunque de verdad, la que me parece que se lleva la palma es aquella otra mosca de laboratorio narrada por George Langelaan en su recolección de «Relatos del antimundo», que nada más ver ahora una mosca brujuleando sus poderes gimnásticos por algún lugar de la casa no es nada raro que nos invadan ideas asesinas, la necesidad angustiosa y piramidal de dar jaque mate a la intrusa que, además resulta ser extremadamente resistente aunque quepa aún hacer caso del fabulista que vio morir a dos mil moscas en un panal de rica miel y correr a la tienda a comprar un frasco y ponernos a preparar el cebo.