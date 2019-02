El mortal pecado es otro

«Dejad que los niños se acerquen a mí» dice el relato evangélico que en otro capítulo añade «aquél que los escandalizare, más le valdría no haber nacido». Pero la línea de flotación de la Iglesia Católica no es el escándalo de los pecados cometidos de cintura para abajo. Puro ruido, humo y niebla pasajera en una Iglesia Católica que siempre termina confesándose casta y meretriz, para seguir ocultando su pecado mortal, el del sigiloso poder totalitario más potente, el que ha ejercido y todavía trata de ejercer sobre las conciencias. Perdonará cualquier falta por escandalosa que sea y la encubrirá hasta donde sea posible, excepto la de osar criticarla, poner en cuestión su autoridad o sus dogmas. Su autor, a la mínima será suspendido 'a divinis', cuando no excomulgado. Pero la Iglesia está formada por hombres que son imagen y experiencia de un Dios que no da respuestas sino que reparte preguntas. Por consiguiente no tiene razones, por muy posesiva propietaria de la Palabra de un Dios mítico que se crea, para no funcionar con criterios históricos y democráticos que la purificarían. El Vaticano rezuma monarquía absoluta. Precisa, contra todas sus fuerzas reaccionarias, no de confesionarios y si de una gran Resurrección que la bautice con el agua de la Libertad, la sal de la Igualdad y el aceite de la Fraternidad. A juicio civil los pederastas y abusadores, sí. Pero también los defensores de su sistema inquisitorial, absolutista y feudal, que encubre las astutas tropelías de las poderosas multinacionales de la cultura, la economía y la política.

:: ANDRÉS CRESPO RICO SAN SEBASTIÁN