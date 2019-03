Morir dignamente y con humanidad

Uno se apura al escribir sobre la muerte. Es una realidad que no agrada pero que nos iguala. El poeta latino Horacio (65-8 a.C.) dijo: «La pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes». Últimamente se han escrito cartas sobre la eutanasia. Quisiera ahondar en ella. No es bueno ir a los extremos, la clave es ayudar a que el morir sea algo humano, humanizado, facilitando la despedida de los familiares y allegados. Y a su vez, recibir el alivio del dolor y el acompañamiento humano y espiritual, según los casos, en el marco de los valores o creencias de cada persona paciente. Creo que el morir dignamente no es anti-vida, sí en cambio la prolongación artificial indebida del proceso terminal. Me parece que es clave mirar a la muerte como situación natural, excepto los extremos, y prepararse para recibirla con serenidad y paz. Entiendo que aliviaría mucho nuestro vivir y morir. Me parece que debemos ser humanos hasta el último momento de nuestra existencia.