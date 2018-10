El 'Monstruo Suave' Mi genoma y yo Muchas de las banderas de la nueva Derecha son aquellas que la Izquierda ha renunciado a defender ÁLVARO BERMEJO Martes, 16 octubre 2018, 07:47

Tanto da que hablemos del triunfo de Bolsonaro en Brasil o de la emergencia de Vox en España. Un imparable movimiento dextrógiro se expande en Europa y América. A un lado del Atlántico, y sin excluir el 'Brexit' británico o el ingreso de los neonazis en el parlamento alemán, Italia, Francia, Grecia, Austria, Hungría y Polonia, no cesan de refrendar el otoño de la Rosa. Sucede lo mismo en Chile, Colombia o Argentina, en perfecta sintonía con el 'America First' de Trump. Nada más tentador que cargar contra ese 'Monstruo Suave' que disecciona Raffaele Simone en su último libro. Pero a decir verdad, ¿hasta qué punto el monstruo se ha liberado por la abdicación de sus guardianes?

Muchas de las banderas de la nueva Derecha son aquellas que la Izquierda ha renunciado a defender, paralizada por sus prejuicios. Si en España resulta clamorosa su negligencia en la cuestión de la identidad y la soberanía nacional, ocurre otro tanto en las naciones que se desentienden de Europa. De ahí en adelante la nómina de fracasos por parte de la Izquierda actual sólo es comparable a la de sus conquistas un siglo atrás.

Por más que la crisis de 2008 le brindó una oportunidad de oro, no ha sabido regular el capitalismo financiero ni reducir las desigualdades. No menos grave resulta su inoperancia en todo lo que afecta a la creación de una conciencia ciudadana activa, fraterna e interconectada, superadora de las incomunicaciones que están en la raíz del problema autonómico. A falta de vertebración real ha incurrido en cesiones que no hacen sino agravar las fracturas. A falta de un discurso coherente y unitario, se ha dejado seducir por un relato débil, edulcorado y narcisista, carente de una visión de conjunto. El resultado es un Estado del Descontento General donde los valores de la Derecha lo tienen fácil. Basta observar el abismo que media entre los estándares éticos ensalzados por Pedro Sánchez y la nómina de escándalos de su Gobierno. La bancarrota de los principios es hermana de la bancarrota de las ideas.

Los desafíos de la modernidad, sea en forma de migraciones, crisis políticas o quiebras nacionales, configuran un mundo caótico, de miedos y amenazas, donde la ciudadanía se deja seducir masivamente por las respuestas seguras de la Derecha y la Extrema Derecha. Antes de demonizarlas -lo propio de la progresía de manual- preguntémonos por qué. Una respuesta errónea más y pasaremos del por quién doblan las campanas al campanazo de un largo triunvirato autoritario en la Moncloa.