El momento del plástico

Llevo tiempo reciclando plástico, papel, pilas..., pero no me he dado cuenta hasta hoy que he ido a la compra de lo difícil que es hacerla sin plásticos. He ido con mis propias bolsas de la compra, mis bolsitas de tela para la fruta, hasta que he abierto los ojos a base de una bofetada de plástico. Papel higiénico, envuelto en plástico; pasta de dientes, en plástico; sólo los zumos ecológicos en botella de cristal. No se si estamos ciegos o es un negocio. Lo único que sé es que dos yogures naturales en cristal valen un euro y doce de sabores de marca blanca en plástico 1,75 euros. Ahí lo dejo.