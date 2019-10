Momento decisivo Editorial Los efectos de la sentencia del Supremo no son evitables. Pero la dimensión que acaben alcanzando sí depende de cómo reaccionen todos los actores en juego dentro y fuera de Cataluña Domingo, 13 octubre 2019, 08:14

La revelación ayer de que el Tribunal Supremo va a condenar por sedición a nueve de los 12 dirigentes del independentismo procesados por los acontecimientos de octubre de 2017 cuando no se conoce aún la literalidad de la sentencia -y con ello, las penas concretas- sitúa a Cataluña y al conjunto de España ante un trance insólito. Porque la credibilidad y la envergadura de lo desvelado ya no puede obviarse por la opinión pública ni por la publicada, pero las valoraciones han de ser obligadamente cautelosas dado que los magistrados, que han buscado la unanimidad, no han firmado su veredicto y éste no se hará público en toda su extensión al menos hasta mañana. El modo en que se han producido las filtraciones sobre contenidos esenciales del fallo, a pocas horas del día previsto y con parte de los encausados en prisión, resulta en todo caso deplorable para la imagen de profesionalidad y rigor, en el mejor sentido del término, que el Alto Tribunal había procurado desplegar en el proceso penal más delicado afrontado por la democracia española desde el juicio por el 23-F. Un tiento obligado no solo por la entidad del sumario, sus protagonistas, los hechos imputados con una indudable trascendencia política y lo que está en juego para todo el país. También porque el Estado de Derecho, encarnado en este preciso momento de la Historia en el Supremo y el Constitucional, se encuentra ante un examen inédito a su entereza y prestigio. Hay que aguardar, por tanto, a que la sentencia se haga oficial para extraer conclusiones taxativas; aunque el descarte de la rebelión, al considerar los magistrados que los líderes independentistas no instigaron la violencia para romper con el Estado constitucional, y el encuadre de los delitos en sedición y malversación de caudales públicos delimitan ya la condena, desechando su alternativa más gravosa. Cataluña -sus instituciones, sus representantes políticos y su ciudadanía- se encuentra ante un momento decisivo, que de una forma u otra marcará un punto de inflexión en la ruta emprendida por el soberanismo en 2012 hacia la desconexión con España y culminada con el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la fantasmal Declaración Unilateral de Independencia. Los efectos del fallo del Supremo no son evitables. Pero la dimensión que acaben alcanzando sí depende de la letra del veredicto, de cómo reaccionen los condenados, de que la Generalitat encabezada por Quim Torra no traslade la respuesta al descontrol de la calle y de que el Gobierno en funciones de Sánchez y su oposición no erijan la crisis catalana en el vector que dirima su pulso partidario ante el 10-N.