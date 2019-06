«La fundación Matia medirá la soledad de las personas mayores de 55 años en Gipuzkoa», era una de las noticias destacadas de la semana pasada en este medio escrito. Un titular que ilustra, bien a las claras, uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la sociedad avanzada actual. La, para algunos, gran «enfermedad» del siglo XXI: la soledad no deseada. Una «enfermedad» que, paradójicamente, se produce en un mundo que cada día goza de más herramientas para comunicarse. Un mundo hiperconectado e hipercomunicado que, sin embargo, se muestra cada vez más incapaz de «trasmitir» a través de los canales que ha creado. Ante el repliegue hacia el hogar que un exceso de oferta de medios de comunicación on line y una presión normativa inusitada están provocando, algunos defendemos un modelo de socialización distinto. El de toda la vida, aquel que ha caracterizado nuestra sociedad y ha ayudado a construir un «alma global más solidaria». Una socialización basada en el encuentro entre personas, la conversación calmada, la empatía en la escucha, la anécdota compartida... En donde el «éstas invitado» sustituye a «likes y emoticones». Socializar encontrándose en las barras de nuestros bares, en las terrazas de nuestras cafeterías, en las mesas corridas de nuestras sidrerías y asadores; en esta red que no corre por internet, pero que «atrapa» amistades como ninguna otra. Una gran red que se extiende por todas nuestras plazas, esquinas, calles y barrios, aquella que constituye nuestra hostelería tradicional.