La mochila de los otros

Hace varios días un grupo de acusados de pertenecer al llamado 'frente de makos>, un portavoz de los procesados junto con alguna dizque psicóloga clamaban rasgándose las vestiduras por los males que la celebración del juicio acarreará a sus hijos menores de edad. Ansiedad, inquietud, depresión, abatimiento, falta de esperanza, quién sabe si tal vez ideas de suicidio, etc. se ciernen sobre los menores; los acusados padecen estrés y gestionar a los hijos resulta un 'quebradero de cabeza' ya que el nerviosismo se ha instalado en sus hogares. Aducen que están ya cumpliendo condena antes que se emita la sentencia y exigen la anulación del juicio para abrir las puertas a la solución y al futuro. No aclaran para quién o quiénes. Sus hijos menores de edad soportan la carga de unas pesadas mochilas que no deberían llevar. Pobres criaturas. Todos ellos hacen gala de una pasmosa amnesia selectiva y colectiva, una desvergüenza sin límites. Cientos y cientos de niños han sufrido el asesinato de su padre, muchos de ellos fueron testigos del crimen; no tuvieron la suerte de que a sus aitatxos los llevarán a juicio, no, a ellos directamente los mataron. Sus madres, obligadas a ejercer la viudez, no consideraron como un quebradero de cabeza tomar forzosamente las riendas del hogar ejerciendo de padre, madre, psicóloga y amiga. ¿Qué decir de todos los menores que fueron asesinados? Huérfanos de padre que según algunos no son merecedores de llevar sobre sus hombros mochila alguna, tampoco sus madres ni los padres a quienes arrebataron sus hijos y por supuesto no han sufrido ni padecido. Esas víctimas son consideradas 'txakurrada' pura y dura que pagaban la cuota de dolor que les imponían. Faltaría más. No debemos consentir que e relato quede solapado por declaraciones espurias de onsumados maestros en la hipocresía y la doblez. Afortunadamente no vivimos en el siglo XIX para admitir el trágala esos absolutistas.