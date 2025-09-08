El cambio climático como espectáculo

No tengo claro que el arte tenga que estar comprometido con nada, me gusta verlo respirar. Sí me parece, en cambio, que ha de ser ... consciente de su poder e impacto.

En su Sociedad del Espectáculo, Guy Debord argumentaba que la vida social se ha convertido en una representación mediatizada por imágenes. Es decir, no experimentamos la realidad directamente, sino a través de su espectáculo, entendido este como un sistema que organiza la realidad mediante imágenes y entretenimiento. Esto lo mantenía en 1967, aún sin redes en las que la vida misma se convierte en contenido, sin plataformas de entretenimiento digitales que nos mantuvieran consumidos por pantallas en una especie de vida avatar, y con una crisis climática aún puesta en duda y menos evidente que hoy.

Hoy esa puesta en duda parece una locura, pero hemos pasado de negar la crisis climática a vivirla y representarla de forma apocalíptica. La realidad está ahí, una dana y los incendios de este verano dan cuenta de ella, pero si atendemos a la (poca) representación del cambio climático en el audiovisual contemporáneo, pareciera que la crisis climática no tiene solución.

El cine comercial tiende a representarlo a través de narrativas catastrofistas e impactantes

Según un estudio del laboratorio Media Impact de la Universidad del Sur de California, solo el 2,8% de los guiones de televisión y de las películas estrenadas en Estados Unidos entre 2016 y 2020 trataron algo relacionado con el cambio climático, y solo el 0,56% lo hizo directamente. Pero, además, en esa escasez la representación es apocalíptica y, por tanto, paralizante.

El apocalipsis es un argumento goloso. Pero mientras el cine comercial tiende a representarlo a través de narrativas catastrofistas y visualmente impactantes —'The Day after Tomorrow' (2004) es un buen ejemplo—, películas de corte social intentan mover conciencias mediante la denuncia o especulando con futuros incómodos fruto de la inacción actual ('Esto lo cambia todo'; 'Un futuro desafiante').

Mientras en el caso de las grandes audiencias se refuerza la figura clásica del héroe masculino individual que salva el día utilizando el dramatismo visual del fin del mundo, se refuerza algo más: el cambio climático como espectáculo. Una experiencia estética que impresiona tanto como nos distancia del problema. Volviendo a Debord, no experimentamos el cambio climático sino su imagen espectacularizada. Además, combatirlo se convierte en algo heroico e individual que no cuestiona el origen ni el sistema que lo provoca, haciéndolo inevitable. Incluso en el audiovisual con vocación de denuncia y reflexión, en sus intentos más mainstream como 'Don't look up', la visión es apocalíptica, dando solo cuenta de la urgencia de actuar sin apuntar al cómo.

Hay, sin embargo, señales de cambio en el sector audiovisual, como la celebración del Hollywood Climate Summit o el Climate Content Summit del Festival de Edimburgo, donde se debate el rol del sector del entretenimiento en la crisis climática. Desde 2024, también el Zinemaldi se convierte en un espacio cultural de transformación y reflexión en el que el tema climático se empieza a considerar como una realidad actual y universal que afecta a todas las esferas de la vida, incluso una lente a través de la cual observar el presente y, por qué no, mejorar la calidad de los productos audiovisuales.

El cambio climático puede convertirse en una buena herramienta para abordar los conflictos del presente y revelar complejidades en los personajes, las situaciones y los entornos. Observar el presente a través de la lente climática puede generar historias auténticas y reveladoras de lo que todos estamos viendo y sintiendo. No estamos hablando de un género o una historia aparte; sino pensar el clima como una lente que puede aplicarse a cada uno de los géneros y argumentos, sobre todo cuando la obra pretende reflejar el presente pues, en palabras de Dorothy Fortenbery ('Un futuro desafiante'; 'El cuento de la criada'): «si el cambio climático no está en tu historia, es ciencia ficción».

Decía al comienzo que el arte ha de ser libre, pero esta libertad no exime de tener conciencia del potencial, no solo en la creación de imaginarios, sino en sus aportaciones a las transformaciones culturales indisociables de cualquier transición social, incluyendo la ecológica. Ejemplos hay muchos: 'Una mujer fantástica' (Chile, 2018) aceleró la postergada Ley de identidad de género en Chile o el éxito de 'Expediente X' provocó un aumento de mujeres en carreras científicas, el llamado Efecto Scully.

En el caso del cambio climático, me pregunto si Debord no está más vigente que nunca: el espectáculo climático sustituye a la urgencia de la acción por la contemplación pasiva o ecoansiosa del problema y, si no merece la pena representarlo como lo que es, una transformación social y política tan real como necesaria.