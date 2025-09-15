Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Público para ellas

Miren Goena

Donostia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:39

Leía recientemente una carta en la que se pedía a la afición futbolzale más apoyo a un equipo de Segunda División como el Sanse. De ... acuerdo, pero animo también a reflexionar por qué los campos están medio vacíos cuando son ellas las que saltan al campo. Mujeres, igual de deportistas, igual de preparadas y con enormes valores.

